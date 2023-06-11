الأولمبي يواجة الأردن في إفتتاح غربي آسيا على ملعب الحبيبية

الناصرية- باسم الركابي

تنطلق اليوم الاثنين الثاني عشر من حزيران مباريات الجولة الاولى لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية لكرة القدم بمشاركة تسعة منتخبات (العراق، عمان،الأردن، ايران،فلسطين سوريا ،لبنان،الإمارات، اليمن ) وشيء جيد ان يحظى اتحاد كرة القدم بثقة كبيرة في تنظيم البطولات الكروية حيث التجمع الكروي الثاني خلال أقل من ستة أشهر بعدما نظم بشكل لافت خليجي 25في البصرة ثم تولي عملية تنظيم بطولة مهمة وبمشاركة اكبر للمنتخبات الأولمبية لغرب آسيا التي تبدأ اليوم لغاية العشرين من حزيران الجاري ويامل ان تتظافر الجهود لغرض إنجاح البطولة بتعاون وجهود الجهات المساندة.

طريقة اللعب

تقام مباريات البطولة بطريقة الدوري لمرحلة واحدة حيث تقام اليوم ثلاث مباريات في ملعبي المدينة في بغداد وكربلاء وتامل الفرق المنافسة جميعا ببدايةجيدة والاستفادة من لقاء الافتتاح والسعي لتفادي النتائج السلبية والخروج المبكر وذلك بالحصول على اول ثلاث نقاط والتأسيس لبداية مهمة والتوجة بقوة وإصرار نحو الصراع على صدارة المجموعات امام واقع المباريات لان كل فريق سيلعب مباراتين ما تجد الفرق نفسهاامام مهمة ليست بالسهلة تتطلب خوض المباراتين الحاسمتين بجدوبشعار يجب الفوز ولان عمليةالتعويض تبدو غاية الصعوبة وقد لاتحقق ما يلزم ويدفع الفرق ان تلعب برغبة الفوز تماشيا ومتطلبات المهمة التي تعول فيها على عناصرها بعد فترة استعداد شملت اقامة معسكرات تدريبية قصيرة ومنها اقامةمباريات تجريبية ويعني ان كل الفرق قادمة من فترة اعداد املا بتحقيق تواجد ومنافسة منتجة و لانها تدرك صعوبة المنافسات بسبب عدد المواجهات و امام اختلاف مستوياتها الفنية التي اساسا تمثل فترة اعداد لايمكن التقليل من أهميتها امام هذا التجمع الكروي لبطولة تصفيات آسيا في أيلول المقبل لأولمبياد فرنسا العام المقبل.

اربعة فرق

وتعتمد تعليمات البطولة تاهل اربعة فرق للدور النصف النهائي حيث ابطال المجموعات الثلاث وافضل منتخب ثاني ما يصعد من واقع المنافسات واحتدامها بدءا من جولة اليوم بالاعتماد على لاعبين حاسمين لان الكل سيكون امام تحدي الفوز وحدة الذي سيدفع بالأمور بالاتجاه المطلوبة لان التفوق في اللقاء الاول سيمنح صاحبة معنويات عالية لخوض اللقاء الحاسم في تصفيات المجموعات ولان كل فريق سيخوض مباراتين هما من تقرر مصير الانتقال للدور النصف النهائي .

الأردن والعراق

ويلتقي صاحب الضيافة وطني الأولمبي مع نظيرة الأردني عند التاسعة والنصف مساء في ملعب المدينة وينتظر من لاعبي الفريق خوض المهمة بأعلى اهتمام و تقديم المستوى في ظل ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور المتوقع أن يحضر بكثافة جريا على العادة في مثل هكذا مناسبات كما ان المنتخب اعد من فترة وشارك في بطولة قطر واستمر وجمع للمشاركة في البطولة الحالية بقيادة راضي شنيشل الباحث عن اللقب الاول عندما يفتتح البطولة مع الفريق في مهمة لم تكن سهلة في ظل رغبة الطرف الآخر في الخروج بكل الفوائد رغم علمة انها ليست بالسهلة ولان المنافس صعب لكن الرغبة كبيرة في تحديد مسار الامور من الوهلة الأولى واثبات انه الفريق القادم للمنافسة على لقب البطولة من خلال التعويل على لاعبي الفريق وهو ما سيعمل علية شنيشل والسعي للحصول على اول ثلاث نقاط وتحقيق البداية الداعمة لحظوظ الفريق في ظل ما يمتلكة من مجموعة لاعبين لعبوا سوية من فترة وتحقق بينهم الانسجام ويقدرون طبيعة المهمة ويتوجب خوضها برغبة الفوز وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل قد حدد القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في البطولة وفيها سيلعب ضمن المجموعه الاولى الى جانب الإمارات والأردن والتي ضمت الاعبين لحراسة المرمى حسن عباس ،رضا عبد العزيز،محمد حسن وللدفاع كميل سعد،زيد تحسين، حسين عبد الله، حسين عامر،مصطفى عمران، يوسف الإمام أحمد مكنزي،كرار سعيد والوسط نهاد محمد،مصطفى سعدون،هلو فائق،كرار محمد،منتظر محمد،محمدزيد،امير احمد،علي الموسوي،منتظر عبد الأمير، علي محمد حاتم، زيدان عبد الجبار وللهجوم بلند حسن،ذو الفقاريونس،سالم أحمد.

عمان ولبنان

وتسبق مو اجهة العراق والأردن مباراة عمان ولبنان وكل منهما يريد التسجيل والحــــــــفاظ على تقدمة وحسم الامور والخروج بكل الفوائد والبداية الحقيقية لمواصلة الصراع على صدارة المجموعة التي تضم فريق اليمن وتشهد كرة عمان تطورا في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل الاحتراف ويامل تجاوز لقاء البداية وتخطي المنافس باربحية للمرور بالحالة الافضل نحو اللقاء الآخر امام اليمن الاربعاء فيما يتطلع لبنان الى تقديم مباراةمتكاملة من اجل تحقيق الانجاز الاول والسيطرة على الامور والإقدام بقوة وثقة نحو لقاءالجمعةمع اليمن ولو حسابات الفريقين تاتي في تخطي بوابة اليوم لكن عليهما عدم التقليل من دور منتخب اليمن الذي استعد اكثر الفرق في مصر.

سوريا وفلسطين

ويشهد ملعب كربلاء اختبار سوريا وفلسطــــــــين عند الثامنة مساء ويسعى كل من الـــــــفريقين لحصد النقاط الثلاث من أجل تحـــــــقيق البداية الصحيحة ما يجعلهما اللعب بحذر شديد في ظل رغبتهما تحقيق الفوز ولأنهما يدركان صعـــــــوبة اللقاء القادم عند مواجهة إيران ما يجعل من الفريقـــــــين بذل ما بوسعهما لحسم الامور وتحقيق الخـــــــطوة النوعية لان غير ذلك ســـــــيواجهان المتاعب ومتوقع ان تكون مباراة غير سهلة على الإثنين وســــــــط اللعب بطموحات الفوز.

فرصة مهمة

وتعد المشاركة بالبطولة المذكورة فرصة مهمة للتحضير والدخول في التصفيات الآسيوية في ايلول القادم المؤهلة إلى أولمبياد فرنسا 2024 تقسيم الفرق وقسمت الفرق التسعة الى ثلاث مجموعات ضمت الأولى فرق منتخبات (الاردن،الإمارات، العراق) والثانية وجمعت منتخبات(فسطين وايران،سوريا) والثالثة (اليمن ،لبنان، عمان) وتجــــــري الأربعاء الرابع عشر منه ثلاث مباريات الاولى بين الإمارات والأردن في ملعب المدينة عند السادســــــة والنصف مساءاوفي ملعب كربلاء تلتقي إيران بسوريا في الثامنة مساءا واللقاء الــــــثالث سيجري بين اليمن وعمان في ملعب المدينة عند التاســــــعة والنصف ليلا وتختتم التصـــــــفيات الجمــــــــعة السادس عشر منه باقامة ثلاث مباريات وفيــــــــها تلتقي لبنان باليمن عند الســـــــادســــــة والنصف في ملعب المدينة ثم يتواجة فريقا فلسطين وإيران في كربلاء عــــــند الثامنة وتختتم المواجهات بلقاء العراق والإمارات في ملعب المديــــــنة عند التـــــاسعة ليلا.