الأولمبي يقهر فيتنام مستعدّاً لمواجهة كوريا والوطني يغادر إلى روسيا

الناصرية- باسم الركابي

تتواصل بطولة قطر الدولية الودية، لكرة القدم في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا للفترة من 19 لغاية التاسع والعشرين من اذار الجاري ضمن تحضيرات منتخبات المنطقة للعديد من الاستحقاقات القادمة، التي يأتي على رأسها تصفيات أمم آسيا دون 23 عاما وستقام في أيلول القادم وهي مؤهلة للنهائيات التي تستضيفها قطر العام المقبل 2024 ويتأهل منها أول ثلاثة منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب رابع البطولة مع رابع أفريقيا لحسم متأهل آخر للأولمبياد.

الجولة الثانية

وتقام مباريات الجو لة الثانية من بطولة الدوحة وفيها يخوض الأولمبي اليوم السبت مباراته الثانية امام كوريا الجنوبية عند الثامنة والنصف لبطولة قطر للمنتخبات الأولمبية في مهمة متوقع ان تكون أصعب من لقاءفيتنام لكن كتيبة شنيشل تسعى لمواصلة تحقيق النتيجة المطلوبة عندما يدخل الفريق متسلحا بفوزه الاربعاء الذي زاد من ارتفاع معنويات اللاعبين في الجاهزية لخوض اللقاء وان يكون الفريق على الموعد وعليه أن يأخذ الامور بحذر شديد امام اختلاف المنافسة عن الاولى بعدما حققت كوريا فوزا مهما على عمان بثلاثية نظيفة وتتطلع إلى النتيجة الثانية وهي تحظى بمجموعة لاعبين ينظرون لما هو أبعد ولان المنتخبات الكورية اكثر ماتظهرت متوازنة في جميع البطولات الآسيوية ما يجعل من مهمة وطني الاولمبي غير سهلة لكنه يرغب في مواصلة وتحقيق النتيجة الافضل الثانية بجهود اللاعبين الذين قدموا مستوى مقبول امام فيتنام رغم فترة الاعداد القصيرة لكنها منحت اللاعببن اريحية في خوض لقاء اليوم بشكل مؤثر امام منافس قوي ومحاولة الأخذ بزمام المباراة في ظل الرغبة بتحقيق النتيجة وكامل النقاط ومحاولة السيطرة على الامور والدفع بعناصره نحو النتيجة الافضل فيما يريد الوطني الأخذ بزمام الأمور من البداية والمرور من البوابة الصعبة دون مشاكل ودعم المشاركة والرغبة في الظهور بشكل أفضل امام الاستفادة من فرصة المشاركة وامكانية تحقيق هدف المشاركة وامتلاك فرصة الفوز والاطاحة بالمنافس ولانها خطوة مهمة نحو اللقاء الثالث والسعي لمركز يليق به والتحضير بشكل جيد لبطولةغربي آسيا حزيران المقبل في بغداد واربيل وبعدها لتصفيات مونديال باريس.

مباريات أخرى

وتقام اربع مباريات في الجولة الثانية من البطولة عندما تلعب الإمارات وفيتنام وقطر وتايلاند والسعودية والكويت وعمان وقير غيزستان وكان وطني الأولمبي قد حقق الاربعاء فوزا عريضا يالتغلب على منتخب فيتنام بثلاثة اهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الاولى للبطولة عندما تقدم الوطني بضربة جزاء سجلها علي الموسوي د46 واضاف احمد مكنزي الهدف الثاني د60 واضاف الهدف الثالث ذو الفقار يونس وتشارك في البطولة عشرة منتخبات بالإضافة إلى العراق وفيتنام كل من كوريا الجنوبية وعمان والسعودية وتايلاند والكويت وقيرغزستان وقطر والإمارات و الفرق تكون قد لعبت جميعها الاربعاء حيث اسفرت المباريات الأربع الاخرى ضمن نفس الجولة عن تعادل السعودية وتايلاند بهدفين وتغلب كوريا الجنوبية على عمان بثلاثة أهداف وفازت الإمارات على البلد المضيف قطربهدف والكويت على قيرغزستان بهدف.

اختبار حقيقي

يرى نزار أشرف، المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، أن المشاركة ببطولة الدوحة الدولية، فرصة مثالية لأسود الرافدين، من أجل الاحتكاك بالمنتخبات الخليجية والآسيوية في محطة الإعداد الأولى لبطولة غرب آسيا. وقال أشرف في تصريحات صحفيى في الفترات الماضية لعب المنتخب الأول ثم شارك الشباب بكأس آسيا، وجاء الآن الدور على المنتخب الأولمبي الذي أصبح إعداده واجبا، وبطولة الدوحة فرصة مميزة للتحضيرات الأولية. وأضاف تنتظرنا مشاركة مهمة ببطولة غرب آسيا في بغداد خلال حزيران المقبل، علاوة على التصفيات الآسيوية المقررة في أيلول وهذه الاستحقاقات تدفعنا للتحضير المثالي لها.

وتابع نزار تعد بطولة الدوحة الدولية للمنتخبات تحت 23 عاما، فرصة طيبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين، كما أنها فرصة للتعرف عن قرب على أداء المحترفين في أوروبا الذين تمت دعوتهم وبعدد كبير للمشاركة في البطولة. وختم نتطلع لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق أحلام الجماهير العراقية بالوصول إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

يواصــــل المتتخب الوطني استعداداتة في بغــــــــــداد بعد اكتمال صفوفه بالتحاق اللاعبين زيدان اقبال وعلي عدنان وحسن رائد وذلك لخوض اللقاء الودي مع روسيا يوم غد في سانت بطرسبرج الذي يواصل تدريباته في ملعب المدينة بمشاركة 24 لاعبا يكون المنتخب قد خاض مراته الاخير الخميس وقد غادر الجمعة الى روسيا بقيادة الإسباني كاساس والاعببن المدعوين كل من جلال حسن، فهد طالب، احمد بإسم لؤي العاني، كرار نبيل،حسين علي،ألكسندر أوراها ، مناف يونس، أمجد عطوان، محمد علي عبود حسين عمار،أسامة رشيد،أيمن حسين، احمد فرحان، حمزة عدنان، علي فائز، مصطفى ناظم، ابراهيم بايش، اسو رستم، مصطفى محمد، علي الحمادي، علي عدنان زيدان اقبال ، حسن رائد للمشاركة.