الأولمبي يسقط أمام كوريا في الدوحة بهدف قاتل

الناصرية- باسم الركابي

حقق منتخب كوريا فوزا صعبا على منتخب العراق بهدف الاعب يونغ جون د 89 ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة قطر الدولية لكرة القدم تحت سن 23 لسنة 2023 امس الاول محققا فوزه الثاني بعد الاول على عمان بثلاثية اهداف ليرفع رصيده 12 نقطة بينما تجمد رصيد كتيبة شنيشل عند3نقاط وشهدت المباراة منذ البداية تبادلا للهجمات السريعة من أجل التبكير بالتسجيل امام مهمة الخروج بالنتيجة وتحقيق مركز أفضل وهو ما سيحصل علية الفريق الكوري الذي سينافس الإمارات على المركز الأول فيما سيلعب الوطني على المركز الخامس بعدما فشلت مساعيه في خطف النتيجة قبل التنازل عنها اخر دقيقةامام اقوى الفرق والمنافس المتكامل كما كان متوقعا الذي أخذ زمام المبادرة وكان الفريق الكوري الأسرع والأخطر وقدم مستوى عالي وهدد مرمى رضا الشامي باكثر من كرة صعبة الذي تألق وابعد الخطورة وانقذ مرماه كما لايسال عن الهدف لكنه لم يصمد للاخير عندما اهتزت شباكه في الوقت القاتل وكان ممكن ان تذهب المباراة للتعادل بعد تحسن اداء الوطني في الشوط الثاني لكنه لم يستفد من محاولاته العديدة والكرات المرتدة وترجمتها وصنع الاهداف كما لم يستفيد الفريق من البدلاء في تغير مسار اللعب مقابل التحول الذي احدثتة تغيرات الفريق المنافس الذي ظهر متكامل في كل شيء ويتمتع بلياقة بدنيةعالية كما كان اكثر تنظيما واستحوذ على الكرة ونقلها بسرعة ومن مساحات ضيفة ويعرف راضي شنيشل طبيعة المهمة القادمة التي تنتظر المنتخب واهمية دعمة بلاعبين مهارين والتركيز والاستفادة من المحترفين لدعم صفوف المنتخب والحاجة إلى أوراق مهمة لبناء ودعم التشكيل لانه سيواجه فرق قوية على مستوى تصفيات آسيا وبعدها أولمبياد باريس ومشاركة قطرالمذكورة خطوة على طريق بناء فريق افضل قادر على تمثيل الكرةالعراقية بالشكل المطلوب والتمكن من تحقيق النتائج امام مشاركة غير سهلة وفرصة لإعادة النظر بآلامور امام فترة اعداد قصيرة والمشاركة ببطولة قطر لكنها مؤكد لم تخلو من فوائد وامام النجاح المتوقع للبلد المنظم واظهار البطولة بالشكل الصحيح.

الجولة الثانبة

وضمن مباريات الجولة المذكورة تغلبت الإمارات على فيتنام باربعة اهداف دون رد

وتغلب تايلاند على قطر بهدف وعمان على قيرغيزستان وتعادل السعودية والكويت بدون اهداف.

الحولة الثالثة

وتجري غد الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة وعلى ضوء نتائجها سيحدد الترتيب الفرقي عندما تلتقي الإمارات وكوريا الجنوبية لتحديد المركز الاول وتايلاند والكويت لتحديد المركز الثالث والعراق وعمان على المركز الخامس والسعودية وقطر لتحديد المركز السابع قيرغيزستان وفيتنام لتحديد المركز التاسع .وكانت مباريات الجولة الأولى قد أسفرت عن تعادل السعودية وتايلاند وفوز كوريا الجنوبية على عمان بثلاثية والإمارات على قطر بهدف والعراق على فيتنام بثلاثية نظيفة والكويت على قيرغيز ستان بهدف.بطولة قطر الدولية الودية، التي تجري في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي “أيام الفيفا” ضمن تحضيرات منتخبات المنطقة للعديد من الاستحقاقات القادمة، التي يأتي على رأسها تصفيات أمم آسيا دون 23 عاما وستقام في ايلول القادم وهي مؤهلة للنهائيات التي تستضيفها قطر العام المقبل 2024 ويتأهل منها أول ثلاثة منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024. بينما يلعب رابع البطولة مع رابع أفريقيا لحسم متأهل آخر للأولمبياد.

بطولة الكاس

تجري غد الثلاثاء عند الواحدة ظهرا في مقر اتحاد الكرة إجراء سحبة مباريات الدور16لبطولة كاس العراق بعد اكتمال عقد الفرق المتاهلة للدور المذكور والفرق التي ستلعب في الدور المذكور كربلاء بعد فوزه الجمعة على الصناعة بهدف ودهوك اثر فوزه على القاسم ضربات الجزاء امس الاول (9-8) بعد انتهاء الوقت بتعادلهما بهدف و البحري بعد تغلبه على الرمادي بالركلات الترجيحية(5.4) بعد تعادلهما بدون اهداف والقوة الجوية بعد تغلبه على الحر بهدفين وبطل الموسم الماضي الكرخ على الوصيف الكهرباء بفارق الركلات الارجيحية(5.4) ونفط الوسط على حيفا بهدفين كماتاهل الطلاب بعد إقصاء الديوانية بهدفين لواحد وتاهل الحدود بدون لعب لعدم حضور الحويجة وتمكن اربيل من بلوغ الدور المقبل بتغلبه على السماوة بفارق الركلات الترجيحية(5.6) بعد تعادلهما بهدف و تمكن الامانة من أبعاد النجف بفارق الركلات الترجيحية(4.2) بعدانتهاءوقت اللقاء الاصلي بهدف وخرج النفط امام المصافي بهدف فيمابلغ الشرقاط الدور القادم بفوزه على غاز الشمال بهدفين لواحد ودفع نفط البصرة بعفك خارج البطولة بهدف وتأهل صاحب الألقاب الزوراء بعد قهر زاخو امام جمهوره بهدف وحجز نفط ميسان مكانا له بفوزه على نوروز بهدفين لواحد والشرطة على مصافي الجنوب بستة أهداف لثلاثة.

الدوري الممتاز

وحددت لجنة المســـــــابقات الخميس المقبل موعدا لاقامة المباراتين المؤجلتين من الدور الاخير قبل التوقف بين النجف التاسع30 والوصيف الجوية41 التي ستقام عند التاسعة ليلا والكهرباء الثالث 41واربيل الـــسادس عش22 التي ستقام بنفس الوقت ويبحث كل من الجوية والكهرباء خطف الصدارة من الشرطة 42.