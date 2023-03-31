الأولمبي يختتم مشاركته في بطولة الدوحة

بغداد- الزمان

اختتم منتخبنا الأولمبيّ مشاركته في بطولةِ الدوحة الدوليّة في ساعةٍ مبكرةٍ من فجر اليوم الأربعاء، وذلك بفوزه على نظيره العُماني بهدفٍ واحدٍ من دون مقابلٍ في اللقاء الذي أقيم في ملعبِ حمد الكبير بالنادي العربي وحصوله على المركز الخامس في اختتام منافساتِ البطولة التي اعتبرت مهمةً كونها تدخل ضمن أجندةِ إعداد منتخبات القارة الآسيويّة دون 23 عاماً. واعتبر مدربُ منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل المشاركةَ في بطولةِ الدوحة الدولية فرصةً طيبةً للاطلاع على مستوياتِ اللاعبين ومشاهدتهم عن قرب في أجواءٍ تنافسيةٍ مع منتخباتٍ جيدة من الأعمار نفسها. وأكد شنيشل إن البطولة شهدت ظهورَ خامات جيدة، وأعطت مؤشراتٍ مهمةً وانطباعات عن أداء اللاعبين ومدى انسجامهم، مع التأكيد أن هذه المجموعة من اللاعبين سيكون لها شأنٌ مهم في المستقبلِ القريب. وأوضح مدرب منتخبنا الأولمبيّ إن الملاك التدريبيّ بحاجةٍ لفرصةٍ مماثلةٍ لتجميع اللاعبين في أقرب وقتٍ ممكن، والدخول في معسكراتٍ تدريبيةٍ وخوض مباريات تجريبيّة كوننا مقبلين على المشاركةِ في بطولة غرب آسيا في شهر حزيران المقبل، ومن ثم الهدف الأهم في شهر أيلول وهي التصفيات الأوليٌة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً، وهي المرحلةُ النهائية قبل بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024. واستطاع منتخبنا الأولمبي تحقيقَ الفوز في اختتام مشاركته بالفوز على نظيره العُماني بهدفٍ واحدٍ سجله المهاجم حسين عبدالله في الدقيقة 76 من زمن المواجهة التي أهدر فيها لاعبو منتخبنا العديدَ من الفرص أمام مرمى المنافس.

زيادة رصيد

وكاد أن يزيد من رصيده التهديفي لولا التسرع وسوء الحظ الذي لازم حسين عبد الله وزيدان عبد الجبار وزيد إسماعيل. وأشرك المدربُ راضي شنيشل عدداً من اللاعبين لمتابعة مستوياتهم الفنيّة، فزج بلاعبي الوسط عمار غالب وماركو فرج لزيادة القدرة الهجوميّة، وفعلاً تحققت الغاية الأهم بتسجيل هدف الفوز الذي منح المنتخبَ الأولمبيّ المركز الخامس، فيما حصل منتخب عُمان على الترتيب السادس، في حين حققت كوريا الجنوبية لقبَ البطولة بتحقيقها ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها في مواجهةِ تحديد المركزين الأول والثاني على حساب منتخب الإمارات بثلاثة أهداف من دون رد. وحقق منتخبنا الأولمبيّ الفوزَ في مباراته الأولى على نظيره الفيتنامي بثلاثةِ أهداف من دون رد، ثم خسرَ أمام منتخب كوريا الجنوبيّة بهدف واحد، قبل أن يفوز على عُمان بهدفٍ واحد من دون رد. وشاركت في منافساتِ بطولة الدوحة الدوليّة عشرة منتخبات هي العراق والكويت والسعودية وعمان وتايلند وفيتنام وكوريا الجنوبية وقرغيزستان وفيتنام، إضافةً إلى قطر مستضيف البطولة. و أنهَى اللاعبون المحترفون الموزعون بين فرق الأندية الأوروبيّة مشاركتهم مع منتخبنا الأولمبيّ ببطولةِ الدوحة الدوليّة التي اختتمت فجراً، وعادوا للانخراطِ مجدداً مع فرق أنديتهم. وغادر، صباح اليوم الأربعاء، مقرّ إقامة وفد منتخبنا الأولمبيّ في فندق انتركونتننتال الدوحة كل من اللاعبين: علي حيدر ستوك سيتي الانكليزي وهاني نصير تريلبورغ السويدي ويوسف الإمام مالمو السويدي ومصطفى عمران اتلانتا الايطالي ومانؤيل ايليا تفينتي انشخيده الهولندي وعلي الموسوي كوبنهاغن الدنماركي وماركو فرج ستومسجوديست النرويجي.