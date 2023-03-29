الأولمبي خامساً في الدوحة وصراع على الصدارة في الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

يواجه الوصيف الجوية 41 الساعي لاستعادة الصدارة من الغريم الشرطة 42 اختبارا ليس سهلا عندما يحل ضيفا على النجف في معقله وامام جمهوره اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة .21ويسعى الفريق لحصد النقاط الثلاث من أجل تحقيق هدف المواجهة والانفراد بها وتوسيع الفارق مع الشرطة الى نقطتين وقبلها محو اثار السقوط المر والخيبة الكبيرة امام القاسم تحت انظار الانصار وخروج الاثنين من الباب الضيق ومعها فقدان افضل المراكز بعدما فشل لاعبو الفريق في معالجة الامور دون اخذها على محمل الجدقبل دفع الثمن غاليا ولايمكن تحمل نكسة متتالية عند الذهاب لمهمة صعبة بحثا عن انتزاع الفوز وحده من يتكفل باستعادة الصدارة والحاجة لعدم التأخر امام فرصة تجاوز معاناة الهزيمة و تجاوز آثارها وسيوجة جثير الفريق اللعب بتصميم لان المنافس بات صعبا بعد كسر سلسلة تاخره عندما عاد بفوز مهم على نفط البصرة بهدفين في الدور ما قبل الماضي وسيحاول بانتفاظة للخروج بالنتيجة المنتظرة بين جمهوره الذي سيتواجد بكثرة لان المهمة امام الجوية واللعب بذكريات الارض التي شهدت اكثر من تاخر للازرق ولان النجف في وضع مختلف ومناسب في هذه الأوقات والسعي لتعويض كبوات الميدان في لقاء الاسبوع ومصالحة العشاق عبر تحقيق النتيجة الاهم معولا على جهود اللاعبين في قلب الطاولة وتحقيق النتيجة عندما ارغم مرات على التنازل عن كامل النقاط في نفس الملعب الذي يسعي المضيف استغلالة كما يجب لان الفوز يعني شيء كبير والتحول والخطوة الواسعة لاستعاد ثقة الانصار بالفريق.

الكهرباء واربيل

من جانبه يامل الكهرباء41 في تعثر الجوية امام النجف من أجل التقدم مباشرة للصدارة عندما يلتقي أربيل سادس عشر22 ومؤكد سيعمل لؤي صلاح على تنظيم خطوط الفريق وجعلها تعمل بانسيابية لتحديد مسار اللعب وتحقيق الفوز في ظل قدرة التشكيل الذي استمر للان يقدم مباريات مهمة ثالث الترتيب ويطمح لقلب ألموازين والانتقال للمقدمة في تجاوز لقاء مهم للتأكيد انه الفريق القادر على التقدم للصدارة في ظل عطاء المجموعة التي يعول عليها بعد فرض نفسهاوتمرفي افضل فترات الدوري وتمتلك مستويات عالية وزادت ثقته مع مرور الوقت والبوم اكثر انسجاما وقوة لكن اربيل يريد الابتعاد و تحسين مركزه وهذا متوقف على نتيجة اللقاء والمهمة الصعبة و عليةتجاوزها كونها ستمنحه التقدم مركزين وبمقدوره تحقيق ذلك بعدما توازن في الجولات الاخيرة واستقر.

فوز للاولمبي

بهدف حسين عبدالله د76 تغلب وطني الأولمبي على نظيرة العماني في اختتام منافسات بطولة الدوحة الدولية تحت سن23 بعدما ظهر الفريق بافضلية طيلة وقت المباراة غير ان اللاعبين لم يترجمواالفرص لكن الهدف منحه المركز الخامس بعدما تغلب على فيتنام بثلاثية نظيفة وخسر من كوريا ج بهدف فيما خرجت عمان بالمركز السادس وتصدرت كوريا الترتيب بفوزها على الإمارات بثلاثة اهداف وتستحق ذلك لأنها كانت الافضل في كل شيء من الجميع وحققت الكويت المركز الثالث بفوزها على تايلاند بهدف وعادت السعودية بالموقع السابع بفوزها على قطر بفارق الركلات الترجيحية( 10_9) واحتلت قبر غيزستنان المركز التاسع اثر تغلبها على فيتنام بفارق الركلات الترجيحية(5-4) وبغض النظر عن الترتيب الفرقي فقد كانت مشاركة مفيدة للوطني الأولمبي وبداية مهمة لإعدادة للاستحقاقات القادمة وان يتمكن شنيشل قيادته إلى ما يرغب اليه بعدماقدم الفريق مستويات متباينة رغم فترة التحضير القصيرة لكنه تجاوز شيء من التحديات امام وضوح صورة الفريق كاملة امام الجهاز الفني صولا لتحقيق التشكيل المطلوب خلال فترة الاعداد القادمة لان المشاركات المقبلة صعبة ما يضع المدرب امام محاولات البحث عن لاعبين آخرين لدعم عملية الاعداد.

الدور22

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الثاني من نيسان المقبل موعدا لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم باقامة مباريات الدور22 بعد توقفها اثرجمع الوطنى الذي خاض لقاءا وديا خسره امام صاحب الضيافة منتخب روسيا بهدفين و تقام الاحد المقبل خمس مواجهات عندما يحل المتصدر الشرطة42 ضيفا ثقيلا على المتذيل الديوانية6 والعمل ما بوسعه لخطف كامل النقاط لتعزيز موقعه فيما ينتظر جمهور المضيف من فريقهم مثل كل مرة الظهور الواضح امام الشرطة وإلثار للخسارة الاخيرة ويامل النفط 16 الدفع بالامور من هذه الاوقات ومحاولة الهروب من منطقة الهبوط عندما يضيف دهوك السادس 35 الساعي لدفع المضيف للوراء بعد ويجد نوروز الفرصة مواتية لدعم مركزه ونتائجه امام انصاره بتجديد الفوز على ما قبل الاخير الصناعة الذي يعاني كثيرا ويواجه مشاكل معقدة تتسع بمرور الايام ويسعى القاسم تأكيد فوزه على ضيفه نفط البصرة في ظل الحالة المعنوية العالية اثر قهرهم الجوية في لقاء المو سم فيما يريد الاخر تجاوز اخر كبوتين ويامل الوسط خامس عشر الترتيب كسر نتائجه السلبية بعبور الحدود الذي تحول الى حالة مختلفة مع انطلاقة المرحلة الثانية بفوزين وست نقاط وتحسن المركز وحتما نفذ صبر الادارة .