الأولمبية تكرّم منتخب المواي تاي لتحقيقه سبعة أوسمة ببطولة العالم

بغداد- الزمان

كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي لاعبي منتخب العراق للمواي تاي لنيلهم سبعة أوسمة بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاثة أوسمة برونزية في بطولة العالم التي أختتمت مؤخراً في العاصمة التايلندية بانكوك.وقال حمودي في معرض حديثه للاعبين المكرّمين ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تولي أهمية كبيرة للرياضيين الذين يتفوقون في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والقارية والدولية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال منتخب المواي تاي، وإتحادهم، في بطولة العالم.وأشار حمودي الى ان أهمية الانجاز الذي حققه أبطال المواي تاي يعبر عن إصرارهم على مواصلة التفوق وإعتلاء منصّات التتويج وتمثيل العراق بشكل مشرّف في جميع البطولات التي يشاركون فيها.من جانبه قال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك ان المتحقق في إتحاده يأتي في سياق الدعم والرعاية اللتين توليهما اللجنة الأولمبية الوطنية للاتحاد الذي وضع ستراتيجية تطويرية طويلة الأمد من اجل الحفاظ على ما حققه في البطولات الخارجية التي يشـارك فيها.

تدريب متواصل

وعبر لاعبو المنتخب العراقي للمواي تاي عن تقديرهم لهذا التكريم ولقائهم برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الذي يشكل حافزاً لاستمرارهم في بذل المزيد من التدريب لمواصلة الانتصارات.وحضر تكريم منتخب العراق للمواي تاي النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي والنائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية زياد حسن وعضو المكتب التنفيذي ابراهيم خليل والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري.هذا وقد عرضت إدارة الاتحاد خلال التكريم فيلماً فديوياً موجزاً يوثق المشاركة العراقية في بطولة العالم التي أحرز فيها منتخب العراق سبعة أوسمة منها ذهبيان بسواعد اللاعبين علي الكناني ومصطفى التكريتي ووفضيان بسواعد اللاعبين حسين سالم وآكو بهاء الدين وثلاثة أوسمة برونزية عبر اللاعبين سجاد محمد وحسين سوادي وعباس صالح.