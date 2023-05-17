الأولمبية تكرّم بطليّ القوس والسهم ومدربتهما
بغداد – ساري تحسين
كرّم رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية امس رعد حمودي بطلي القوس والسهم فاطمة سعد وزميلها إسحاق إبراهيم، ومدربتهما حنان جاسم محمد وذلك لحصول الفريق على الوسام النحاسي في بطولة آسيا التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طاشقند بداية الشهر الجاري. وقال حمودي خلال لقائه رئيس الاتحاد سعد المشهداني واللاعبين ان ( اتحاد القوس والسهم تتصاعد نتائجه ويحظى باستقرار إداري) مطالباً (الاتحاد بمواصلة العمل سعياً لظهور مشرف في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة). من جانبه قدم رئيس الاتحاد شكره وإمتنانه الى رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي، ولوزارة الشباب والرياضة لدعمهم إتحاده واعداً بمتابعة التألق في المنافسات الرسمية الخارجية المقبلة. وكان اللاعبان سعد وإبراهيم قد حققا الوسام النحاسي في فعالية القوس المركب للزوجي المختلط بعد الفريق الهندي الذي حقق الوسام الذهبي والفريق الكازاخستاني الذي نال الوسام الفضي في بطولة آسيا باللعبة. وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري.
{ عدسة قحطان سليم