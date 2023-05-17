

الأولمبية تكرّم بطليّ‮ ‬القوس والسهم ومدربتهما

بغداد‮ – ‬ساري‮ ‬تحسين

كرّم رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية امس رعد حمودي‮ ‬بطلي‮ ‬القوس والسهم فاطمة سعد وزميلها إسحاق إبراهيم،‮ ‬ومدربتهما‮ ‬حنان جاسم محمد وذلك لحصول الفريق على الوسام النحاسي‮ ‬في‮ ‬بطولة آسيا التي‮ ‬أقيمت في‮ ‬العاصمة الأوزبكية طاشقند بداية الشهر الجاري‮. ‬وقال حمودي‮ ‬خلال لقائه رئيس الاتحاد‮ ‬سعد المشهداني‮ ‬واللاعبين ان‮ ( ‬اتحاد القوس والسهم تتصاعد نتائجه ويحظى باستقرار إداري‮) ‬مطالباً‮ (‬الاتحاد بمواصلة العمل سعياً‮ ‬لظهور مشرف في‮ ‬دورة الألعاب الآسيوية المقبلة‮). ‬من جانبه قدم رئيس الاتحاد شكره وإمتنانه الى رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي،‮ ‬ولوزارة الشباب والرياضة لدعمهم إتحاده واعداً‮ ‬بمتابعة التألق في‮ ‬المنافسات الرسمية الخارجية المقبلة‮. ‬وكان اللاعبان سعد وإبراهيم قد حققا الوسام النحاسي‮ ‬في‮ ‬فعالية القوس المركب للزوجي‮ ‬المختلط بعد الفريق الهندي‮ ‬الذي‮ ‬حقق الوسام الذهبي‮ ‬والفريق الكازاخستاني‮ ‬الذي‮ ‬نال الوسام الفضي‮ ‬في‮ ‬بطولة آسيا باللعبة‮. ‬وحضر اللقاء النائب الثاني‮ ‬لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية‮ ‬سمير الموسوي‮ ‬والأمين المالي‮ ‬للجنة الأولمبية‮ ‬أحمد صبري‮.‬

‮{ ‬عدسة قحطان سليم