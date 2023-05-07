الأولمبية تكرّم الرياضيين المتميزين للعام الجاري

بغداد – الزمان

بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وبدعم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونائبه الأول عقيل مفتن نظمت اللجنة الأولمبية إحتفالية بفندق بابل في العاصمة بغداد لتكريم الرياضيين الأبطال من أصحاب الأوسمة الملونة لعام 2023.وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي في حديثه للمكتب الاعلامي ان اللجنة الأولمبية دأبت على مثل هذه الخطوة في سياق دعمها لأصحاب الانجاز من أجل تحفيزهم لمواصلة التألق والعطاء، مشيراً الى ان عملية صناعة بطل هي ليست بالسهلة إذ تتطلب الكثير من الصبر والجهد والمثابرة والدعم، لذا فالحفاظ على هؤلاء الأبطال هو من صلب عملنا، ونحن حريصون على المضي بهم قدماً نحو منصات الانجاز العالي.وقدم حمودي شكره لكل من أسهم في دعم وتكريم الأبطال داعياً الاتحادات الوطنية الى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الانجازات لاسيما وإن الرياضة العراقية مقبلة على عدد من المشاركات الدولية والاقليمية خلال العام الجاري.

حفل تكريم

هذا وحضر حفل التكريم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية إياد بنيان والنائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية زياد حسن وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية باسم محمد وعدنان طعيس وعبدالسلام خلف و بيداء گيلان والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد والأمين المالي أحمد صبري وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الوطنية.وعلى صعيد اخر أحرز لاعبا المنتخب الوطني للقوس والسهم فاطمة سعد وزميلها إسحاق إبراهيم الوسام النحاسي لفعالية القوس المركب للزوجي المختلط ضمن منافسات بطولة كأس آسيا بالقوس والسهم للمتقدمين، والتي أختتمت اليوم في العاصمة الأوزبكستانية طشقند بمشاركة واسعة من دول آسيا.ذكر ذلك لمكتبنا الاعلامي رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني مبيناً إن اللاعبين تمكنا من الفوز بالمركز الثالث بعد التفوق على المنتخب البنغلاديشي في سباق شهد تنافساً كبيراً بالتنقيط بين اللاعبين الأربعة ليحسم العراقيان فاطمة وإسحاق نهاية السباق لصالحهما.