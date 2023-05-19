الأولمبية تعقد إجتماعاً تداولياً مفتوحاً بين لجنتها الفنية وممثلي الإتحادات الأولمبية

بغداد- الزمان

بحضور رئيس المكتب التنفيذي ونوابه الثلاثة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي أقامت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اليوم إجتماعاً تداولياً مفتوحاً حضره أعضاء اللجنة الفنية وممثلو الاتحادات الوطنية الأولمبية بصدد التحضير للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 وإمكانية تحقيق العراق لوسام أولمبي في المنافسة الأولمبية الأعلى عالمياً. وأستهل رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي الحديث مرحباً بالجميع، وموكداً على ان اللجنة الأولمبية مستمرة في تقديم الدعم غير المحدود لجميع الاتحادات الوطنية، وتسخير إمكانات جهودها سعياً لتحقيق الأوسمة في البطولات الخارجية المقبلة والمنافسة بقوة وشرف على حصد الوسام الأولمبي في أقرب فرصة ممكنة. وثمن حمودي الدور الذي تضطلع فيه اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية وتواصلها مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الوطنية في مناقشة خطط الاتحادات للتأهيل الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مبيناً ان الحوار المتواصل والنقاش المستمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية يمكن ان يفضي الى وضع خطط قصيرة وطويلة الامد تستهدف الارتقاء برياضة الانجاز العالي وصولا الى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالحصول على الوسام الاولمبي. من جانبه لفت النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن الى ضرورة مواصلة مثل هذه الاجتماعات وتخصيص كل واحد منها لمشاركة بعينها، داعياً لاجتماعين مماثلين بصدد المشاركتين الأولمبيتين المقبليتن في دورة الألعاب العربية في الجزائر ودورة الألعاب الآسيوية في الصين. بدوره قال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية هيثم عبد الحميد اللجنة الأولمبية واللجنة الفنية في تواصل مستمر مع الاتحادات الوطنية من أجل الوصول الى صيغ مشتركة وتفاهمات واضحة نسعى من خلالها الارتقاء برياضة الانجاز العالي تمهيداً للمشاركات المهمة التي تنتظر منتخباتنا الوطنية بمختلف الفعاليات الرياضية خلال المرحلة المقبلة. واضاف عبد الحميد ان الأمانة العامة للجنة الأولمبية سبق وان طلبت من جميع الاتحادات الوطنية تقديم ملفات كاملة عن ابرز المواهب والخامات التي تتوسم فيها إمكانية المنافسة لاحراز الوسام الأولمبي سواء في دورة الألعاب المقبلة في باريس 2024 او الدورة التي تليها في لوس أنجلوس 2028 مشيراً الى ان هدف اللجنة الأولمبية الأساس هو مساعدة الاتحادات الوطنية على وضع الخطط والبرامج المناسبة من أجل تحقيق الانجازات في المشاركات المقبلة. هذا وحضر الاجتماع النواب الثلاثة لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن و سمير الموسوي و زياد حسن وأعضاء المكتب التنفيذي هيرده رؤوف و ابراهيم خليل و ابراهيم البهادلي وباسم احمد والأمين المالي احمد صبري، فضلا عن مجموعة من رؤساء واعضاء الاتحادات الوطنية. تجدر الاشارة الى ان اللجنة الفنية تتألف من عبدالجليل جبار و عدي طارق و عامر طالب و حنان ناجي و ولاء طارق. وعلى صعيد اخر إلتقى وفد أولمبي رفيع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي النائب عطوان العطواني والسادة أعضاء اللجنة. واستمع العطواني وأعضاء اللجنة المالية النيابية لعرض قدمه الوفد الأولمبي الذي رأسه رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وضم نائبيه الأول عقيل مفتن، والثاني سمير الموسوي والأمين المالي أحمد صبري، حيث تضمن العرض بحث سبل زيادة التخصيصات المالية لعموم الاتحادات الرياضية الوطنية ومقر اللجنة الأولمبية بالاضافة لبحث مقترح تخصيصات مالية ملائمة للاتحادات العربية التي تتخذ من العاصمة بغداد مقراً إدارياً لها. من جانبه عبّر العطواني عن سعادته بزيارة الوفد الأولمبي قبة البرلمان العراقي مبدياً إستعداده، وقناعته المطلقة، بكامل تفصيلات ما استعرضه الوفد الأولمبي واعداً في الوقت ذاته نقل هذه التصورات وموثّقاتها الى مجلس النواب العراقي إبتغاء رفع التخصيصات المالية للجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية، وتخصيص ميزانيات مقترحة لمقرات الاتحادات العربية التي تتخذ من العاصمة بغداد مكاناً لها.