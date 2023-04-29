الأولمبية تستضيف في بغداد الملتقى السنوي لمنظمة مكافحة المنشطات

بغداد-الزمان

إستضافت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بفندق بلاتينيوم في العاصمة بغداد أعمال الملتقى السنوي لمنظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات.

وأقامت اللجنة الأولمبية، على هامش الملتقى، وبرعاية منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات محاضرة في إدارة النتائج لحالات إنتهاك قواعد مكافحة المنشطات وفقاً للائحة والمعايير الدولية ألقتها الأمين العام للمنظمة السيد سينا عمر.وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية أحمد صبري ان اللجنة وعملاً بتوجيهات رئيسها رعد حمودي والمكتب التنفيذي تولي ملف مكافحة المنشطات الاهتمام الذي تحيطه به اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي.واضاف صبري قائلاً ان الأولمبية عقدت العزم على تهيئة برامج توعوية من شأنها تثقيف الرياضيين العراقيين وتعريفهم بانواع العقاقير المحظورة وخطرها عليهم بدنياً، وعواقب تناولها في مسيرتهم الرياضية. من جانبه ثمن رئيس منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات كمال عبد الحميد دور رئيس اللجنة الأولمبية العراقية في إقامة ملتقى هذا العام في العاصمة بغداد وسعيه الجاد في مكافحة درن المنشطات. وختم عبدالحميد حديثه قائلاً أن الهدف من إقامة هذا الاجتماع في بغداد هو لتشكيل فريق وطني لمسؤولي فحص المنشطات يتم إشراك أعضائه في البرامج المحلية والأقليمية والدولية لمكافحة تناول المنشطات بعد ان يتم ترخيصهم دولياً من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.وفي الختام وزع الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية أحمد صبري الدروع التذكارية وشهادات المشاركة بين حضور الملتقى.