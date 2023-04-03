الأولمبية تدعو الإتحادات الرياضية إلى تسليم مناهجها

بغداد- الزمان

دعت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الاتحادات الرياضية الى تسليم مناهجها الفنية وميزانياتها المالية المقترحة الى الأمانة العامة للجنة الأولمبية.

وقال الأمين العام للجنة هيثم عبد الحميد في بيان إن هذه المناهج سيتم تقديمها الى اللجنة المالية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العراقي تمهيداً لعرضها على المجلس وإقرارها بشكل رسمي.وأشار الى ان الأمانة العامة حددت نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، الموافق للتاسع من شهر نيسان الجاري، موعداً نهائياً لتسلّم المناهج والميزانيات المقترحة من الاتحادات الرياضية الوطنية.

ويتم إقرار المنهاج السنوي للاتحادات الرياضية في البرلمان من أجل توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.وعلى صعيد اخر حقق فريق الحشد الشعبي لكرة اليد فوزا ثمينا على مضيفه الكرخ بنتيجة 29-24 هدفا في اللقاء الذي جمعهما في قاعة الأخير لحساب الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز.

شوط المواجهة

وانتهى شوط المواجهة الأول الذي حفل بالإثارة والندية بالتعادل بنتيجة 12 هدفا لكلا الفريقين، وفي شوط المدربين انتفض الحشد الشعبي وقدم اروع العروض ولم يتأثر بالإصابات العديدة التي طالت أبرز العناصر بسبب القراءة الصحيحة لمجريات اللقاء من قبل الجهاز الفني اضافة إلى تألق اللاعبين البدلاء الذين كانوا في الموعد وقادوا الفريق لتحقيق فوز ثمين قوامه 29- 24.وبهذه النتيجة عزز الحشد الشعبي موقعه في وصافة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.