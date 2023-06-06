الداخلية تقيم المهرجان الرياضي السنوي على ملعب الصناعة

الأولمبية تبحث المعسكرات التدريبية لمنتخبات الإتحادات الوطنية

بغداد- الزمان

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، حضر النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن المهرجان الرياضي السنوي لوزارة الداخلية والذي أقيم عصر اليوم في ملعب نادي الصناعة في العاصمة بغداد برعاية وزير الداخلية عبدالأمير الشمري.

وشاركت في المهرجان الذي أقيم لتقييم مديرية التدريب البدني وألعاب الشرطة لعام 2023 فرق رياضية مثلت دوائر قيادات العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وميسان والنجف الأشرف والمثنى وبابل والأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى، بالاضافة لمديريات الشرطة الاتحادية، والتدريب البدني وألعاب الشرطة، ومديرية حفظ القانون، وقيادة شرطة الطاقة.

وساهم الاتحاد العراقي المركزي للفروسية بعروض إسنعراضية وفنية قدمها فرسانه الذين إمتطوا خيولهم المدرّبة باتقان، وقدموا وصلات فنية إعتبارية بحمل راية الوطن ورفع إسمه عالياً، كما قدم فرسان الاتحاد عرضاً فنيّاً تنافسياً بفعالية إلتقاط الأوتاد نال إعجاب وإستحسان ومتعة الجمهور الذي حضر المهرجان.

وشهد المهرجان أيضاً منافسات رياضية منوّعة بمشاركة عدد كبير من ضباط ومراتب وزارة الداخلية كفعاليات الأركاض والتحمّل والفنون القتالية المختلفة، والقتال الأعزل وجرّ الحبل وعروض لدراجات المرور، بالاضافة لفعاليات فنيّة لقيادة شرطة البصرة، كما تم تكريم الرواد وعوائل الشهداء من قبل السيد وزير الداخلية.

ومن جهة أخرى بحثت الأولمبية ملف المعسكرات الخارجية المقترحة للاعبي ومنتخبات الاتحادات الرياضية الوطنية التي سيشارك رياضيّوها بدورتي الألعاب المقبلتين، العربية في الجزائر الشهر المقبل والآسيوية بمدينة هانتشو الصينية شهر تشرين الأول المقبل.

و رأس رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إجتماعاً حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والأمينان العام والمالي للجنة الأولمبية واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الاتحادات الوطنية حيث كرّس الاجتماع لبحث ملف المعسكرات الخارجية التي تعتزم اللجنة الأولمبية تأمينها للاعبي ومنتخبات الاتحادات الرياضية الوطنية التي من المؤمل مشاركتها في منافسات الدورتين.

وإستمع حمودي لعرض قدمه أعضاء المكتب التنفيذي والأمينان العام والمالي واللجنة الفنية بصدد ملائمة الأماكن المقترحة لتلك المعسكرات وأجوائها القريبة من مناخ الجزائر ومدينة هانتشو بالاضافة للامكانات المتاحة في المدن والبلدان المرشحة لتلك المعسكرات التدريبية المقترحة.

وأبدى حمودي وجهة نظره بصدد الاقتراحات لتلك المعسكرات مؤكداً “على ضرورة دقة الاختيار قبل القرار بما يؤمن معسكرات تدريبية جادة تحقق مبتغيات التحضير العالي الذي تأمله اللجنة الأولمبية للرياضيين في الألعاب الفردية ومنتخبات الألعاب الفرقية”.هذا وقد حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي والنائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية زياد حسن وأعضاء المكتب التنفيذي هردة رؤوف وعبدالسلام خلف وباسم أحمد، والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد، والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري وعضو اللجنة الفنية عامر طالب.