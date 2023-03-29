موسكو توافق على مواجهة العراق في بغداد

الأولمبية الدولية توصي بعودة الروس بصفة فردية وترجئ مشاركتهم في أولمبياد 2024

{ روسيا- وكالات – أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد وبصفة فردية، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا بشكل فعّال.

لكن الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية ستقرّر “في الوقت المناسب” مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 الصيفي، بحسب ما أوضح رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في مؤتمر صحافي الثلاثاء، في وقت تهدد أوكرانيا، بولندا ودول البلطيق بمقاطعة الألعاب بحال مشاركتهم.

وقال باخ “نريد مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لأطول فترة ممكنة… حتى نتمكن من اتخاذ قرار واضح”، مضيفاً أن هيئته “لم تحدّد جدولاً زمنياً… لا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً أو بعد تسعة أشهر”.

وبعد الضغوطات التي مورست على مدى أسابيع لتوضيح موقفها، أعلنت الهيئة الأولمبية في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي “استكشاف السبل” لإعادة الرياضيين الروسي والبيلاروس إلى الرياضة العالمية، بعد التوصية باستبعادهم في نهاية شباط/فبراير 2022 بسبب الحرب.

اتحادات دولية

وقررت الأولمبية الدولية، بعد أربعة أشهر من المشاورات مع العالم الأولمبي بأسره، أن تترك للاتحادات الدولية ومنظمي المسابقة المسؤولية الأساسية عن دعوة الرياضيين الروس والبيلاروس من عدمها، واكتفت بـ “التوصيات” من أجل “مواءمة نهجهم”.

وبالتالي اقترحت الهيئة التنفيذية للهيئة الإبقاء على استبعاد جميع الفرق الروسية والبيلاروسية، وقصر العودة إلى المنافسة على الرياضيين “الحاملين لجواز سفر روسي أو بيلاروسي” طالما أنهم يتنافسون “كفرد” وتحت راية محايدة، “لا تدعم بنشاط الحرب في أوكرانيا “وليست متعاقدة مع الجيش الروسي أو الأجهزة الأمنية”.

ورداً على ذلك، قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف إن المعايير التي أوصت بها الأولمبية الدولية هي “تمييز”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوزدنياكوف قوله إن “المعايير المعلنة للعودة إلى المنافسات الدولية غير مقبولة. هذا تمييز على أساس الجنسية”.

وفي حين انطلقت بعض المسابقات المؤهلة إلى أولمبياد 2024 لم تتناول” اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء مسألة مشاركة روسيا وبيلاروسيا في الألعاب القادمة، وهي مسألة متفجرة في ضوء تهديدات المقاطعة.

وأعلن باخ أن المنظمة الأولمبية ستقرر “في الوقت المناسب، وفقًا لتقديرها وحدها، ومن دون التقيّد بنتائج المسابقات المؤهلة للأولمبياد”.وبعيد ذلك، نددت وزيرة الرياضة الألمانية نانسي فايزر بهذا القرار الذي اعتبرته “صفعة على وجه الرياضيين الأوكرانيين.

وقالت فايزر في بيان يجب على المجتمع الرياضي الدولي أن يُدين بوضوح تام الحرب العدوانية الوحشية التي تشنّها روسيا. ولا يمكن فعل ذلك إلا باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس تماماً.من جهتها، انتقدت بولندا ما وصفته بـ “يوم العار”.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر فافرزيك عبر حسابه على تويتر ما هي الأشياء الإيجابية التي قدمتها روسيا لرياضييها للمشاركة الآن في المسابقات بعد القصف اليومي للمواقع المدنية إنه يوم عار للجنة الأولمبية الدولية.

مواجهة ودية

وعلى صعيد اخر وافق الاتحاد الروسي لكرة القدم على مواجهة المنتخب الوطني ودياً في بغداد.

وقال عضو اتحاد الكرة غانم عريبي في تصريح صحفي إن وفد المنتخب الوطني الذي تواجد في روسيا لخوض المباراة الودية أمام أصحاب الأرض، خاطب الاتحاد الروسي من أجل إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني في بغداد.وبين أن الاتحاد الروسي أبدى رغبته في خوض مباراة ودية جديدة مع المنتخب والروس رحبوا بالفكرة بشكل كبير”، لافتاً إلى إن الاتحادين ينسقان حالياً لتحديد موعد إقامة المباراة.يذكر أن المنتــــــــخب الوطني خسر ودياً أمام روسيا 2-0 في سان بطرسبيرغ يوم الأحد الماضي