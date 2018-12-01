13فريقاً تتأهل في جولة الأوربي وصلاح ومحرز يتنافسان على الأفضل

الأولمبية الدولية تجمّد الملاكمة وأفريقيا تسحب كأس الأمم

{ مدن – وكالات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا المقبلة من الكاميرون لعدم جاهزية البلد.

وأعلن أحمد أحمد رئيس الكاف عن القرار فور انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية مع فتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة أربعة وعشرين منتخبا.

و يأتي هذا القرار بعد أن قام مفتشو الاتحاد الأفريقي في الآونة الأخيرة بزيارة تفتيشية أمنية وأخرى للبنى التحتية والملاعب وأماكن الإقامة حيث تبيّن أنّ الكاميرون ليست جاهزةً لاحتضان الحدث القاري.

جولة الدوري الأوروبي

على صعيد اخر انتهت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بالكشف عن 13 فريقًا ضمنوا التأهل لدور الـ 32 من عمر المسابقة، مع تبقي 11 مقعدًا شاغرًا في انتظار المرحلة الأخيرة.وينتظر المتأهلون من هذا الدور، أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي المتأهلون من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة:

باير ليفركوزن الألماني – زيورخ السويسري – ريد بول سالزبورج النمساوي – زينيت سان بطرسبرج الروسي – دينامو زغرب الكرواتي – فنربخشة التركي – آرسنال الإنجليزي – سبورتينج لشبونة البرتغالي – آينتراخت فرانكفورت الألماني – ريال بيتيس الإسباني – لاتسيو الإيطالي – دينامو كييف الأوكراني – تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن قرعة الدور الثاني من الدوري الأوروبي، ستقام في 17 ديسمبر/كانون أول المقبل.

رياضة الملاكمة

في موضوع اخر قررت اللجنة الأولمبية الدولية تجميد ادراج رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة عام 2020 في طوكيو، كاشفة أنها فتحت تحقيقا بشأن الاتحاد الدولي للعبة.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان اول امس الجمعة عقب محادثات في العاصمة اليابانية أن مجلسها التنفيذي “جمّد التخطيط لبطولة الملاكمة الأولمبية في طوكيو 2020.

وأشارت اللجنة الأولمبية الى أن التحقيق الذي فتحته بشأن الاتحاد الدولي للملاكمة “يمكن أن يؤدي الى سحب الاعتراف بـ (أيبا) (اتحاد الملاكمة)”، متحدثة عن عدة نقاط مثيرة للقلق الشديد “حول حوكمة” الهيئة الدولية للعبة.

ومع ذلك، فقد أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستقوم “ببذل كل الجهود لحماية الرياضيين والتأكد من أن بطولة الملاكمة يمكن أن تتم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بغض النظر عن هذه التدابير”.وأوضحت أنه لا يزال لديها مخاوف في مجالات “الحوكمة، الأخلاقيات والإدارة المالية” لاتحاد الملاكمة الذي انتخب مطلع الشهر الحالي رجل الأعمال الأوزبكي المثير للجدل غفور رحيموف رئيسا له.وتراجعت العلاقات بين اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الملاكمة في أولمبياد ريو 2016 عندما تم توقيف 36 مسؤولا وحكما وسط مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

وتدهورت العلاقة بين الهيئتين لدرجة التوصل الى قرار في أوائل تشرين الأول/اكتوبر المنصرم من قبل الأولمبية الدولية بتجميد علاقاتها مع الاتحاد الدولي للملاكمة ورفضت منح رحيموف الذي كان رئيسه بالوكالة، بطاقة اعتماد لحضور دورة الألعاب الأولمبية للشباب.وأوضحت اللجنة في بيان أنها “جمدت جميع علاقاتها مع الاتحاد الدولي للملاكمة، باستثناء العلاقات الضرورية على المستوى العملي من أجل تطبيق القرارات المتخذة…”.وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية دون ذكر اسم رجل الأعمال الأوزبكي المرتبط اسمه بالجريمة المنظمة بحسب تصنيف وزارة الخزانة الأميركية، عن “قلقها على وجه الخصوص من ظروف تشكيل اللائحة الانتخابية”، لاسيما أنه كان المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الدولي بعد رفض ترشيح الملاكم الكازخستاني السابق سيريك كوناكباييف، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد موسكو 1980 بألوان الاتحاد السوفياتي.

وأصبح رحيموف رئيسا للاتحاد بالتزكية خلال الكونغرس الذي اجتمع في موسكو أوائل نوفمبر الحالي.

أفضل لاعب في إفريقيا

على صعيد اخر أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اول امس الجمعة عن لائحة أولية ضمت 34 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018 بينهم 15 عربيا يتقدمهم نجما ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز على التوالي.

وكان محرز توج باللقب عام 2016 وصلاح عام 2017 وسيكون في مقدمة منافسيهما الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنكليزي الذي توج قبلهما (2015) وزميلي صلاح في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو مانيه ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا، والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.كما ضمت القائمة الأولية للمرشحين للجائزة، أسماء المغاربة أيوب الكعبي (هيبي فورتشن الصيني) وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) واسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) والمهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، والتونسي أنيس البدري الذي ساهم بقيادة فريقه الترجي التونسي الى لقب دوري الأبطال هذا الموسم على حساب الأهلي المصري الذي أدرج اسم لاعبه وليد سليمان أيضا ضمن المرشحين.ورشح للجائزة من اللاعبين العرب، الجزائريون عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف) وياسين براهمي (بورتو البرتغالي) ويوسف بلايلي (الترجي التونسي)، والتونسيان طه ياسين الخنيسي(الترجي) ووهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، والمصري أحمد جمعة (المصري البورسعيدي)، والمغربي محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي).ويتم اختيار أفضل لاعب بعملية تصويت يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية المكلفة تطوير اللعبة في الاتحاد، ومتخصصين من وسائل الإعلام، وأساطير اللعبة في القارة السمراء ومدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، فضلا عن مدربي وقادة المنتخبات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد.ويقام حفل توزيع الجوائز في الثامن من كانون الثاني/يناير في دكار.

وورد اسما المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) وبنحليب ضمن قائمة من ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فيما كان المغربي رشيد طاوسي الذي يشرف على وفاق سطيف الجزائري، المرشح العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل مدرب.

وورد اسم منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه الى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 كالمنتخب العربي الوحيد بين ستة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب.