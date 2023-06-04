الأوساط النفطية تنعى طارق شفيق

عمان – رند الهاشمي

نعت الأوساط النفطية الخبير النفطي المعروف طارق شفيق الذي غيبه الموت السبت في العاصمة الأردنية عمان ووصفته بأنه (كان علما شامخا وقامة كبيرة منتجة عرفت باخلاصها وحرصها وحبها للعراق ومصالح شعبه) مؤكدة ان (شفيق لم يكن شخصية رفيعة في العراق فقط. إذ تولى مناصب كبيرة عدة في عدد من المؤسسات الدولية وظل صوته مسموعا في العديد من المحافل المعنية باقتصاد النفط).

ويعد الراحل واحداً من أكبر قادة صناعة النفط في العراق، ومن اوائل الخبراء الذين جندوا طاقاتهم من أجل أن تكون تلك الصناعة أداة وطنية للتنمية. وهو أحد مؤسسي شركة النفط الوطنية العراقية التي ورثت كل امتيازات الشركات الأجنبية بعد التأميم.