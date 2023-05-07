الأوساط الفنية تودّع محسن العزاوي وتصفه بالطاقة الإبداعية الكبيرة في الإخراج والتمثيل

بغداد – ندى شوكت

حمل فجر امس الاحد خبراً حزينا لعشاق الفن الاصيل ،برحيل الفنان الكبير محسن العزاوي عن 84 عاما بعد صراع مع المرض الذي ارقده في ايامه الأخيرة في ردهة الإنعاش بمدينة الطب ببغداد محاطا باسرته وعشاق فنه.ونعى نجله الفنان سنان العزاوي في وقت مبكر من صباح امس و من على منصات التواصل الاجتماعي والده ، قائلا( بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وأطفأ جسده رحل والدي الفنان محسن العزاوي).وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ناعياً العزاوي (ببالغ الحزن والأسى ننعى رحيل رمز من رموز الفن العراقي الأصيل ألا وهو الفنان الكبير محسن العزاوي الذي كان نموذجاً للالتزام في جميع الأعمال التي قدمها في المسرح والتلفزيون والسينما. نقدم تعازينا لأسرته الكريمة ولذويه ومحبيه ولكل مَن تعلم على يديه ).

وعن سيرته الثرية قالت نقابة الفنانين العراقيين ان (العزاوي ولد في عام 1939 في مدينة الناصرية ،منذ صغره عرف بنباهته وذكائه، تولى عدداً من المواقع والمناصب الفنية والإدارية، ومنها:مدير الفرقة الوطنية للتمثيل للفترة 1975 – 1982.مدير الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بين 1987 – 1991.مدير ومشرف فني لمهرجان بابل الدولي من 1987 لعشر دورات متتالية.مدير مفوض لشركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية، ومنها:مهرجان دمشق للفنون المسرحية ،مهرجان القاهرة الدولي ،مهرجان المسرح الأردني بعمان ،مهرجان ملتقى صقر الرشود بالكويت. مهرجان القاهرة التجريبي الرابع عشر ،المهرجان الدولي للسينما والتلفزيون في القاهرة ،مهرجان مسرح الطفل في عمان،مهرجان قرطاج المسرحي ،مهرجان مسرح الطفل في ليبيا.تميز في التمثيل والمسرح والإخراج والإنتاج المسرحي) موضحة (من بين الاعمال التي شارك فيها ممثلا :الدرس الأول، التيتي جابي القطار، ميم ميم، طريق نعيمة، أيوب، سايق الستوتة، غربة وطن، مملكة الشر، الثانية بعد الظهر، ام ستوري، بيوت باردة جدًا، هدوء نسبي، الباشا، رسائل من رجل، ميت، صباح الليل، عندما تسرق الأحلام، غرباء الليل، جحيم، الفردوس، فوبيا بغداد، المجهول، ثمنطعش، رياح الماضي، مناوي باشا ج3? ميليشيا الحب، هذا هو الحب، الوحاش، رجل فوق الشبهات، نساء في حكاية، ذئاب الليل ج2? رجال الظل، الأماني الضالة ، بابل حبيبتي، أجنحة الثعالب، وا معتصماه، النسر وعيون المدينة، الحنان له أشرعه، بضاعة تحت الطلب، حكايات العطش والأرض والناس، الأيام الطويلة، الحياة حلوة، الذئب و عيون المدينة، القناص، حياتنا، الباحثون، الرأس، البيك والسايق).

رواد المسرح

كما نعت دائرة السينما والمسرح متمثلة بمديرها العام ر احمد حسن موسى ومنتسبيها كافة (رحيل أحد رواد المسرح العراقي). وعبر زملاء وأصدقاء العزاوي من الفنانين عن حزنهم مستذكرين في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مسيرة الراحل ، ومن صفحة الفنان حسن حسني في (فيسبوك) نقرأ: (حين كنا طلبة في معهد الفنون الجميلة وفي المرحلة الاولى عام 67 وفي درس التذوق الموسيقي طل علينا شاب وسيم ممشوق القوام بسحنته الحنطية ومن اهلنا في الناصرية قادم من براغ بعد اكماله الدراسة فيها اسمه محسن العزاوي .. اطفأ انوار غرفة الصف وادار الاسطوانة وانبعثت موسيقى چايكوفسكي .. ثم فتح الانوار وقال كل واحد منكم يتحدث عما جال بمخيلته من افكار ، كان هذا درس في التذوق الموسيقي .. وفي العام الثاني وبعد مراقبته للطلبة الموهوبين اختار بعضا منهم لينتموا لفرقة اتحاد الفنانين المسرحية ويشاركوا في اعمالها وكنت احد اولئك الطلبة فساهمنا كممثلين في مسرحيته ( الكورة ) تاليف الراحل الاستاذ طه سالم ، ثم اختارني عام 72 عندما كنت طالبا في اكاديمية الفنون كبطل لمسرحية روميو وجوليت للفرقة القومية للتمثيل ..وعندما اصبحت مخرجا شارك كممثل في العديد من المسلسلات الدرامية التي قمت باخراجها منها : الفرج بعد الشدة .. ذلك الليل الطويل .. ذئاب الليل .. الاماني الضالة .. فوبيا بغداد ..الثانية بعد الظهر .. رسائل من رجل ميت .. و م م …. الراحل الاستاذ محسن العزاوي فنان ملتزم وطاقة فنية ابداعية كبيرة في مجالي الاخراج المسرحي والتمثيل .. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه .. عظم الله اجر ولديه الفنانين سنان وسامان والهم جميع افراد عائلتهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ).

وكتب الفنان كاظم القريشي(رحل عنا المعلم والاستاذ الكبير محسن العزاوي)، وقال الفنان

محمود أبو العباس(وداعا استاذنا محسن العزاوي، مودع بالله اخي الحبيب ابا سنان، عزاؤنا للأحبة سنان وسامان والفاضلةام سنان) .

ويقام مجلس العزاء في حسينية الصدريين في شارع 60 اعتبار من اليوم الاثنين ولمدة يومين من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساء.