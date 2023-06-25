الأوساط الفنية تنعى فلاح إبراهيم

بغداد – ياسين ياس

نعت الأوساط الفنية الفنان فلاح إبراهيم الذي غيبه الموت امس الاحد عن 61 عاما اثر عملية جراحية خضع لها في احد مشافي تركيا.واشارت نقابة الفنانين العراقيين في بيان نعيها ان (الراحل من مواليد 15 ايلول عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000. عمل في السينما والمسرح والتلفزيون فهو يمتلك اكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل وعشر اعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن اعماله ( الغوريلا) و ( تقاسيم على نغم النوى) و( المومياء) و (قلب الحدث) وشارك في الملحمة الشعبية (بيت الطين ) في أجزائها الأربعة و حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا) وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب). ونعاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤكدا ان (برحيله تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية، قد خسرت قامة مهمة معطاءة، وفناناً مثابراً حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره). وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني في بيان النعي (ببالغ الحزن والأسى نودع علماً فنياً بارزاً، وقامةً سامقةً في المسرح والتلفزيون والسينما ألا وهو الفنان فلاح إبراهيم الذي غادرنا وهو في قمة إبداعه، فله الرحمة والمغفرة والرضوان، ولأهله، وأصدقائه، ومحبيه وجمهوره الصبر الجميل).كما نعته دائرة السينما والمسرح متمثلة بمديرها العام احمد حسن موسى ومنتسبيها وملاكاتها كافة.