الأوساط الفنية تنعى أركان جهاد

بغداد – فائز جواد

نعت الأوساط الفنية امس الأول الاحد المخرج اركان جهاد عن 67 عاما.واشارت نقابة الفنانين العراقيين في بيان نعيها الى ان(من اعمال الراحل مسلسل”الرصافي”، “النبي أيوب”،” هناك حكاية أخرى” الى جانب عشرات الأفلام التي أخرجها في بداياته)مضيفة ( بدا مشواره الفني مصوراً سينمائياً وأخرج أفلاما وثائقية وبدأ أيضا بأفلام السكرين ومن ثم اتجه الى التلفزيون واخرج عدة أعمال تلفزيونية منها ( اماني للسيدات ) ( والنبي ايوب ) ( نعم يخفى القمر ) ( سبع عيون ) و (القناص ) 1600و(مناوي باشا) واعمال أخرى).

وقبيل رحيله بايام كرمته موسسة الخطى لرعايه الفنانين والمثقفين والرواد وعن ذلك كتب في صفحته في (فيسبوك) (تم تكريمي هذا اليوم من قبل موسسة الخطى لرعايه الفنانين والمثقفين والرواد وقد اناب عني ابنتي لينا بسبب سوء حالتي الصحية ، بصراحة انا حزين لأني لم احظر وكان احتفالا كبيرا وقد حظر محافظ كركوك ورئيس صحة كركوك وكان التكريم ماديا ومعنويا).