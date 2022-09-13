الأوساط العشائرية والإجتماعية تعزي برحيل أمير قبيلة العبيد

كركوك – الزمان

عزت الاوساط العشائرية والاجتماعية ، برحيل أمير قبيلة العبيد في العراق والوطن العربي الشيخ أنور العاصي ،الذي غيبه الموت صباح امس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض في محافظة كركوك. وجرى تشيع جثمان الراحل الى مثواه الاخير في مقبرة الحديديين حسب توصيته بدفنه جوار اهله واقربائه. بدوره ،عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ، برحيل العاصي.وقال في بيان (ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل امير قبيلة العبيد في العراق والوطن العربي، ولاسيما ان الفقيد شخصية معروفة على الصعيد المجتمعي والعشائري في العراق ،فضلا عن مواقفه المشهودة في كثير من المجالات الوطنية والإجتماعية). كما قدمت قيادة شرطة محافظة كركوك ،التعازي بوفاة العاصي. وقالت في بيان مقتضب (نسأل المولى عز و جل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و مغفرته و يسكنه فسيح جناته و يلهم اهله و ذويه الصبر و السلوان). وتولى الراحل ،قيادة القبيلة عام 1998 بعد وفاة شقيقه مزهر العاصي ،الذي تسلم الامارة من الشيخ محمد صالح الحسين المتوفي عام 1961 .والراحل من مواليد عام 1939 وينتمي الى قبيلة العبيد الزبيدية ،عرف بعلاقته الاجتماعية الواسعة مع شرائح مختلفة من المجتمع وبأرائه المعتدلة وبحبه للخير.