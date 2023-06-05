الأوساط العسكرية تنعى المفتش السابق بالدفاع العراقية علي الياس البياتي

بغداد- الزمان: نعت الاوساط العسكرية، المفتش العام السابق لوزارة الدفاع العراقية الفريق الركن علي احسان محمد علي الياس البياتي.

وللراحل دور كبير في عمليات تحرير مناطق نينوى من تنظيم داعش.

واعتبره عسكريون عراقيون عملوا معه، وخبروا سيرته العسكرية انه كان مثالا للمهنية العسكرية.

ولد الراحل في محافظة نينوى العام 1951، واكمل دراسته الاولية والثانوية فيها ودخل الكلية العسكرية الاولى الدورة ( 51) .

وتخرج من كلية الاركان ثم كلية الحرب وعمل في وحدات الجيش المختلفة وشارك في الواجبات والمعارك .

كما عمل معلماً في مدرسة المشاة وفي وحدات الجيش وشغل عدة مناصب عسكرية واخرها المفتش العسكري العام في وزارة الدفاع العراقية .