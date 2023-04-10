الأوساط السينمائية تترقب الإعلان عن المتنافسين على السعفة الذهبية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تترقب‭ ‬الأوساط‭ ‬السينمائية‭ ‬الإعلان‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان‭ ‬وقائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬اختيرت‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬سعفته‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭ ‬منه‭. ‬‮ ‬‭ ‬ويتولى‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬تييري‭ ‬فريمو‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬عن‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة،‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭. ‬‮ ‬

وبات‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬حضور‭ ‬مارتن‭ ‬سكورسيزي‭ ‬لمواكبة‭ ‬عرض‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ “‬كيلرز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬فلاور‭ ‬مون‭”‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطليه‭ ‬ليوناردو‭ ‬دي‭ ‬كابريو‭ ‬وروبرت‭ ‬دي‭ ‬نيرو‭.‬‮ ‬

وبعدما‭ ‬سرق‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬الأضواء‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بمناسبة‭ ‬عرض‭ ‬تتمة‭ ‬فيلمه‭ ‬الشهير‭ “‬توب‭ ‬غَن‭”‬،‭ ‬يحضر‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬نجم‭ ‬مخضرم‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬الأفلام‭ ‬الواسعة‭ ‬الشعبية‭ ‬هو‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد،‭ ‬إذ‭ ‬يتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الجزء‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭” ‬ويحمل‭ ‬عنوان‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬دايل‭ ‬أوف‭ ‬ديستني‭” ‬ويشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬عودة‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬السينمائية‭ ‬بعد‭ ‬المواجهة‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬إعلامي‭ ‬واسع‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬أمبر‭ ‬هيرد‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬اتهامات‭ ‬بالعنف‭ ‬الزوجي،‭ ‬والاتهامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بينهما‭ ‬بالتشهير‭.‬‮ ‬

وتتكرّس‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬بفيلم‭ “‬جانّ‭ ‬دو‭ ‬باري‭” (‬Jeanne‭ ‬du‭ ‬Barry‭) ‬للمخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬مايوين‭ ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬ديب‭ ‬ليؤدي‭ ‬دور‭ ‬الملك‭ ‬لويس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ “‬استرويد‭ ‬سيتي‭” (‬Asteroid‭ ‬City‭) ‬لويس‭ ‬أندرسون‭ ‬بين‭ ‬الافلام‭ ‬المختارة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬المخرج‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬افلامه‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬جمع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشريط‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬من‭ ‬بينهم تيلدا‭ ‬سوينتون‭ ‬وأدريان‭ ‬برودي‭ ‬اللذان‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬السابق‭ “‬ذي‭ ‬فرنس‭ ‬ديسباتش‭” (‬The‭ ‬French‭ ‬Dispatch‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توم‭ ‬هانكس‭”.‬‮ ‬

ويُرجّح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المخرج‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬ألمودوفار‭ ‬موجوداً‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬إيثان‭ ‬هوك‭ ‬وبطل‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬أوف‭ ‬آس‭” ‬بيدرو‭ ‬باسكال‭ ‬اللذين‭ ‬توليا‭ ‬بطولة‭ ‬فيلمه‭ ‬القصير‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ “‬وسترن‭ ‬مثليّ‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصفه‭.‬‮ ‬

ويسود‭ ‬الترقب‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬بقية‭ ‬القائمة،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬أفلاماً‭ ‬لأسماء‭ ‬سينمائية‭ ‬كبيرة‭ ‬كاليابانيين‭ ‬هيروكازو‭ ‬كورييدا‭ ‬وأكي‭ ‬كوريسماكي،‭ ‬أو‭ ‬البريطاني‭ ‬كين‭ ‬لوتش،‭ ‬أو‭ ‬لنجوم‭ ‬صاعدين،‭ ‬كالفرنسية‭ ‬جوستين‭ ‬ترييه‭ ‬والإيطالية‭ ‬أليتشيه‭ ‬رورواكر،‭ ‬وأفلاماً‭ ‬تُحدث‭ ‬ضجة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬باربي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬مارغو‭ ‬روبي،‭ ‬والكندي‭ ‬راين‭ ‬غوسلينغ‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬كين‭.‬

وتهتم‭ ‬بعض‭ ‬الأوساط‭ ‬بمدى‭ ‬الحصة‭ ‬التي‭ ‬سيخصصها‭ ‬المهرجان‭ ‬للأفلام‭ ‬التي‭ ‬أخرجتها‭ ‬نساء،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬افلام‭ ‬المخرجات‭ ‬أقلية‭ ‬فيه،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيكون‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬مدى‭ ‬التنوّع‭ ‬في‭ ‬قائمته،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحوم‭ ‬فوقه‭ ‬اتهامات‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭. ‬‮ ‬

وفُهم‭ ‬من‭ ‬مقابلة‭ ‬لتييري‭ ‬فريمو‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ “‬فرايتي‭” ‬استبعاد‭ ‬تضمُّن‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬رومان‭ ‬بولانسكي،‭ ‬علماً‭ ‬أنّ‭ ‬الشريط‭ ‬الذي‭ ‬صُوِّر‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزأً‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭.‬

وفي‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه،‭ ‬تبرز‭ ‬تساؤلات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إمكان‭ ‬شمول‭ ‬البرنامج‭ ‬الفيلم‭ ‬الخمسين‭ ‬للمخرج‭ ‬الأميركي‭ ‬وودي‭ ‬ألن‭ (‬87‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬بالفرنسية،‭ ‬بعدما‭ ‬نبذه‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬إليه‭ ‬ابنته‭ ‬بالتبني‭ ‬ديلان‭ ‬فارو‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬بها‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬طفلة‭. ‬وينفي‭ ‬وودي‭ ‬ألن‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتوصّل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬التحقيقين‭ ‬اللذين‭ ‬أطلقا‭ ‬بشأنها،‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭.‬

‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬

وبعدما‭ ‬أصبح‭ ‬الممثلون‭ ‬والمخرجون‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬على‭ ‬الشاشتين‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬قد‭ ‬يُدرج‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجه‭ ‬مسلسل‭ ‬‭”‬ذي‭ ‬آيدول‭” (‬The‭ ‬Idol‭) ‬لسام‭ ‬ليفنسون‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬ويكند‭” ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬مع‭ ‬ليلي‭ ‬روز‭ ‬ديب‭. ‬وترافق‭ ‬تصوير‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬مع‭ ‬الجدل‭. ‬‮ ‬أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأفلام‭ ‬الروائية،‭ ‬فيتميز‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬عن‭ ‬سواه‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬الكبرى‭ ‬بعدم‭ ‬قبوله‭ ‬تضمين‭ ‬مسابقته‭ ‬إلا‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬طُرِحَت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬قبل‭ ‬توفيرها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬نتفليكس‭ ‬ترفض‭ ‬الامتثال‭ ‬لهذه‭ ‬القاعدة،‭ ‬مقاطِعةً‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬ومفضلةً‭ ‬عليه‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭. ‬أما‭ “‬آبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ +” ‬فباتت‭ ‬تقيم‭ ‬شراكات‭ ‬لإطلاق‭ ‬أبرز‭ ‬أفلامها‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭ ‬،‭ ‬كفيلم‭ ‬سكورسيزي‭ ‬المقبل‭ ‬وفيلم‭ “‬نابوليون‭” ‬لريدلي‭ ‬سكوت‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يُسأل‭ ‬تييري‭ ‬فريمو‭ ‬والرئيسة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬أيريس‭ ‬نوبلوك‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬اسم‭ ‬رئيسها،‭ ‬وهو‭ ‬المخرج‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أوستلوند‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ “‬تراينغل‭ ‬أوف‭ ‬سادنس‭”.‬