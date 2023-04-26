الأوساط الرياضية تنعى أحد رواد الكرة العراقية

الناصرية – باسم الركابي

نعت الاوساط الرياضية ،لاعب المنتخب الوطني والمشاة والقوة الجوية ونادي الناصرية ومنتخب ذي قار لكرة القدم وسام صلاح عبيد شناوة الذي غادر إلى جوار ربه امس الأربعاء،فيما قدم المحافظ محمد هادي الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس (احر مشاعر التعازي والمواساة لاسرة الفقيد وللوسط الكروي والرياضي في المحافظة)، واضاف (اننا نستذكر مسيرة الراحل الرياضية بعظيم التقدير والاشادة ،ونجدد حرصنا واصرارنا على دعم الحركة الرياضية وقطاع الشباب في المحافظة). وسكن شناوة ،وسط الناصرية مع عدد من الرياضيين والاعلاميين ،منذ الصغر في ساحة الثانوية، معقل كرة القدم من جيل تميز بين اقرانه بتعدد هواياته التي ظهرت ضمن فرق اعدادية زراعة الشطرة بكرة قدم والساحة والميدان والسلة و الطائرة.

ظل شناوة محبا ومخلصا لابناء مدينتة ولم يتوقف عن السؤال والزيارات حتى عندما ذهب للاحتراف قبل أن يحول بيتة في النجف ديوانا للاستقبال والاقامة للرياضيين .

واختلف شناوة مع احبائه مرات عديدة عن تقييم منتخب ذي قار وفريق نادي الناصرية من أجل مشاركة متكاملة ولا يقبل المساس بأي لاعب حيث كان من جيل نتذكره بحب واعتزاز وتقدير جسدوا معنى الرياضة بالهواية الحقيقية والخدمة من اي موقع كان بأعلى درجات الحماس والإخلاص.

ويتذكر الوسط الكروي العنوان الخالد الذي أطلق على الراحل (القاطرة البشرية) عندما كان يلعب للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في أستراليا 1973.

ويعد شناوة من عائلة رياضية، فشقيقه نجم عبيد احد ابطال الجيش في الساحة والميدان وابن عمه لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة المرحوم منذر علي شناوة ولاعب منتخب الشباب مصطفى علي شناوة.