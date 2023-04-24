الأوساط الثقافية تنعى الناقد شكيب كاظم

بغداد – ندى شوكت

نعت الأوساط الثقافية العراقية الناقد الادبي والباحث التراثي شكيب كاظم الذي غيبه الموت الخميس الماضي ،عشية عيد الفطر ، بعد معاناة مع المرض ،والراحل من مواليد بغداد عام 1945 حاصل على بكالوريوس في آداب اللغة العربية عام 1975. ويعد من كبار الكتاب في الادب والتراث ، صاحب منهج نقدي شامل يتسم بكثرة الاطلاع والمعرفة وتعدد المصادر ،وله إصدارات عديدة، منها :(وتلك الايام ) ، (قد كان ما كان في النقاش والرأي) ، (هوامش ومتون في الأدب والنقد والفكر)، (التماعات ورؤى، مثابات في الأدب والفكر)، (فنارات على سواحل الكتابة). نشر ما يزيد على ألف مقالة ودراسة في الصحف والمجلات العراقية والعربية.اما أول موضوع ثقافي نشره فكان بجريدة (المنار) البغدادية في نيسان 1966. وتقدم جريدة (الزمان) التعازي الى اسرة الراحل المبدع الذي عمل فيها نحو عشر سنوات رئيسا لقسم التصحيح وكاتبا مواظبا في صفحاتها الثقافية .