الأوساط الثقافية تنعى الشاعر خالد علي مصطفى

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الثقافية امس الشاعر والناقد خالد علي مصطفى الذي فارق الحياة في أحد مستشفيات بغداد. واشاد شعراء ومثقفون وادباء من خلال منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بمصطفى وبالدور الذي اداه في الساحة الثقافية والاكاديمية العراقية. وكان الراحل قد اجرى عملية جراحية ناجحة في كانون الثاني من العام الماضي في بغداد. ولد مصطفى في قرية عين غزال بحيفا عام 1939 واقام في العراق منذ عام 1948وتحديدا مدينة البصرة وانتقل منها الى بغداد. حصل على ماجستير اداب من جامعة بغداد، ونال الدكتوراه مؤخرا وعمل في التدريس الجامعي والمجلات الثقافية العراقية سنوات طويلة. أصدر عددا من من الدواوين الشعرية منها موتى على لائحة الانتظار، وسورة الحب، وسفر بين الينابيع. وكان اخر ما صدر له كتابه التوثيقي المهم (شعراء البيان الشعري) ويقصد البيان الشعري الذي كتبه فاضل العزاوي وسامي مهدي وفوزي كريم فضلا عن خالد ذاته سنة 1969 واستأثر باهتمام القراء والباحثين.