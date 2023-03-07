الأوساط الإعلامية والثقافية تنعى إبتسام عبدالله

بغداد – ندى شوكت

نعت الأوساط الإعلامية والثقافية المترجمة والإعلامية البارزة ابتسام عبد الله التي غيبها الموت امس الثلاثاء ببغداد، واشتهرت الراحلة ببرنامجها التلفازي (سيرة وذكريات ) الذي كانت تعده وتقدمه من شاشة تلفزيون العراق قبل اكثر من خمسين عاما ، وكانت تستضيف فيه شخصية فكرية أو ثقافية أو فنية وتتحاور معها حول المحطات البارزة في حياتها. في بداية عملها في التلفزيون في ستينيات القرن الماضي عينت بوظيفة مترجمة ثم مسؤولة عن قسم الأفلام.والراحلة ولدت في كركوك ،لكن عاشت معظم حياتها في بغداد ،وهي ارملة الإعلامي الراحل أمير الحلو الذي غيبه الموت قبل سبع سنوات. وفي سنة 1969 عملت محررة ومترجمة في مجلة (ألف باء) الأسبوعية ثم استقرت حتى سنة 2003 محررة ومترجمة ثم رئيسة لقسم الترجمة في جريدة الجمهورية. وفي سنة 1984 أصدرت قصة وثقت فيها أحداث الموصل سنة 1959 بعنوان (فجر نهار وحشي). وفي سنة 1986 أصدرت رواية بعنوان (ممر الى الليل). ومن رواياتها (بلاد ما بين النهرين)، التي نشرت في بغداد في عام2001 .

وللراحلة كم كبير من المقالات التي نشرتها في الصحف والمجلات العراقية والعربية. كما برعت في الترجمة ومن كتبها المترجمة (يوميات المقاومة في اليونان) ،الذي ترجمته بالتعاون مع أمل الشرقي. كما ترجمت كتاب إنجيلا ديفز (سيرة ذاتية) وكذلك ترجمت كتاب (في انتظار البرابرة ) لمؤلفه ج. م. كوتزي. وتمت ترجمة بعض قصصها القصيرة الى اللغة الإنكليزية.