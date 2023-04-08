الأوساط الأكاديمية تنعى حسن فهمي جمعة

عمان – رند الهاشمي

نعت الأوساط العلمية والأكاديمية الدكتور حسن فهمي جمعة الذي توفي قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان، تاركا سيرة حافلة بالإنجازات حققها اثناء تقلده لمناصب عدة منها مدير عام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعميد لكلية الزراعة بحامعة الموصل للمدة من1971 – 1974. ووزير للزراعة والإصلاح الزراعي للمدة من 11 تشرين الثاني 1974 حتى 5 نيسان 1977. ورئيس للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الخرطوم للمدة من 1979-1994 ثم سفير للعراق في روسيا 1994 – 2000 وسفير للعراق غير مقيم في أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان للمدة نفسها وامين عام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات في دورته الأولى 2017 -2014. كما مثل وزراء الزراعة العرب في جميع المحافل الإقليمية والدولية للاستثمار والتنمية ومنظمة التمويل.والراحل من مواليد بغداد عام 1937. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد عام 1959حصل على الماجستير في مجال تغذية الحيوان من جامعة ويسكونسن بامريكا عام 1962 والدكتوراه من جامعة ماين الامريكية عام 1964 درس في الجامعات العراقية 32 عاما،وكتب اكثر من 56 ورقة بحثية ،إضافة للمقالات التي تم نشرها في المجلات والصحف العربية والعالمية.وفي أواخر عام 2003 انتقل الى العاصمة الأردنية عمان واسس مكتباً للاستشارت الهندسية الزراعية.