الأوساط‭ ‬الثقافية‭ ‬تنعى‭ ‬الشاعر‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬مصطفى

بغداد‭ ‬–‭ ‬الزمان

نعت‭ ‬الاوساط‭ ‬الثقافية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬امس‭ ‬الشاعر‭ ‬والناقد‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬مصطفى‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬بغداد‭. ‬واشاد‭ ‬شعراء‭ ‬ومثقفون‭ ‬وادباء‭ ‬واعلاميون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منشوراتهم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمصطفى‭ ‬وبالدور‭ ‬الذي‭ ‬اداه‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬استاذا‭ ‬للادب‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬المستنصرية‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭. ‬وكان‭ ‬الراحل‭ ‬قد‭ ‬اجرى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬ولد‭ ‬مصطفى‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬عين‭ ‬غزال‭ ‬بحيفا‭ ‬عام‭ ‬1939‭ ‬واقام‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948وتحديدا‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬وانتقل‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭. ‬نال‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الادب‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد،‭ ‬ونال‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬مؤخرا‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬التدريس‭ ‬الجامعي‭ ‬والمجلات‭ ‬الثقافية‭ ‬العراقية‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬أصدر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬الدواوين‭ ‬الشعرية‭ ‬منها،‭ ‬موتى‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الانتظار،‭ ‬وسورة‭ ‬الحب،‭ ‬وسفر‭ ‬بين‭ ‬الينابيع‭. ‬وكان‭ ‬اخر‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬له‭ ‬كتابه‭ ‬التوثيقي‭ ‬المهم‭ ‬(شعراء‭ ‬البيان‭ ‬الشعري)‭ ‬ويقصد‭ ‬البيان‭ ‬الشعري‭ ‬الذي‭ ‬كتبه‭ ‬فاضل‭ ‬العزاوي‭ ‬وسامي‭ ‬مهدي‭ ‬وفوزي‭ ‬كريم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خالد‭ ‬ذاته‭ ‬سنة‭ ‬1969‭ ‬واستأثر‭ ‬باهتمام‭ ‬القراء‭ ‬والباحثين‭.‬