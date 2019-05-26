الأوروبيون‭ ‬يصوتون‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬بلدا‭ ‬وتقدم‭ ‬متوقع‭ ‬للمشككين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد

اثينا‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بدأ‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬بلدا‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬الأحد‭ ‬لاختيار‭ ‬ممثليهم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬فيه‭ ‬الأحزاب‭ ‬المشككة‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬الوحدة‭ ‬الأوروبية‭ ‬تقدما‭ ‬جديدا،‭ ‬حسب‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭. ‬وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الستّ‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوروبا‭ ‬(اليونان‭ ‬والمجر‭ ‬وبلغاريا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬وقبرص)‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬فيها‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬04,00‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬تلتها‭ ‬إيطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬والنمسا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬05,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭. ‬وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والسويد‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭. ‬وكانت‭ ‬اسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والدنمارك‭ ‬الدول‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬فيها‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬07,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭. ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيار/مايو‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬الانتخابات‭ ‬بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬إرجاء‭ ‬بريكست‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭. ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬ولاية‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬عند‭ ‬خروج‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬إلغاء‭ ‬مقاعدهم‭ ‬أو‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬ودعي‭ ‬427‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬أوروبي‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬لانتخاب‭ ‬751‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬لولاية‭ ‬مدتها‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬يلعبون‭ ‬خلالها‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القوانين‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وتشهد‭ ‬انتخابات‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحياتها‭ ‬مشاركة‭ ‬ضعيفة‭ ‬عادة‭ ‬بلغت‭ ‬42,6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

ولن‭ ‬تُنشر‭ ‬النتائج‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬إلا‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬21,00‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬لدى‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬آخر‭ ‬دولة‭ ‬تغلق‭ ‬مراكز‭ ‬اقتراعها‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬صدور‭ ‬تقديرات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭. ‬ويعتزم‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬نشر‭ ‬أولى‭ ‬توقعاته‭ ‬للمقاعد‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬18,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬

ومن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬رصدها‭ ‬بدقة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬سيحققها‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مارين‭ ‬لوبن‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وحزب‭ ‬الرابطة‭ ‬بقيادة‭ ‬ماتيو‭ ‬سالفيني‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬العدوان‭ ‬اللدودان‭ ‬للمشاريع‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬

وتشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬الحزبين‭ ‬اليمينيين‭ ‬القوميين‭ ‬المتحالفين‭ ‬اللذين‭ ‬يأملان‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬واسع‭ ‬للأحزاب‭ ‬القومية‭ ‬والمشككة‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬الوحدة‭ ‬الأوروبية‭. ‬وهذه‭ ‬القوى‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬لكنها‭ ‬بقيت‭ ‬مشرذمة‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الأحزاب‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬غير‭ ‬المتجانس‭ ‬ليس‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬المحللون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الأصوات‭.‬

–‭ ‬المفاجأة‭ ‬الهولندية‭ ‬–

يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬أسسه‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬المناهض‭ ‬لأوروبا،‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬افتتحت‭ ‬الانتخابات،‭ ‬في‭ ‬الطليعة‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وقد‭ ‬دفعت‭ ‬الزعيمة‭ ‬المحافظة‭ ‬ثمن‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬بإعلان‭ ‬استقالتها‭ ‬الوشيكة‭ ‬الجمعة‭.‬

أما‭ ‬الهولنديون‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬الخميس‭ ‬أيضا،‭ ‬فقد‭ ‬حققوا‭ ‬أول‭ ‬مفاجأة‭ ‬مع‭ ‬اختراق‭ ‬للعماليين‭ ‬بقيادة‭ ‬فرانس‭ ‬تيمرمانس‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬حاليا‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬المرشح‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المرشح‭ ‬لخلافة‭ ‬اليميني‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المفوضية،‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬الليبراليين‭ ‬والشعبويين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬فوزهم‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حزب‭ ‬الرابطة‭ ‬الإيطالي‭ ‬أحد‭ ‬اكبر‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭. ‬وكتب‭ ‬سالفيني‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬معاد‭ ‬للهجرة،‭ ‬تغريدة‭ ‬أرفقها‭ ‬بتسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬تقول‭ ‬«لا‭ ‬لآورابيا»‭ ‬(اوروبا‭ ‬العربية)‭.‬

أما‭ ‬لوبن،‭ ‬يتصدر‭ ‬حزبها‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬التي‭ ‬يدعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬

أما‭ ‬«أوروبا‭ ‬الأمم‭ ‬والحرية»‭ ‬الكتلة‭ ‬التي‭ ‬يتعاون‭ ‬فيها‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬والرابطة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي،‭ ‬فتضم‭ ‬37‭ ‬نائبا‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬اثر‭ ‬الاقتراع،‭ ‬ويريد‭ ‬سالفيني‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬إليه‭ ‬أحزابا‭ ‬أخرى‭ ‬مشككة‭ ‬بالوحدة‭ ‬الأوروبية‭.‬

–‭ ‬نهاية‭ ‬هيمنة‭ ‬الحزبين‭ ‬–

يرغب‭ ‬سالفيني‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬«التحالف‭ ‬المدني‭ ‬المجري»‭ ‬(فيديس)‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬الذي‭ ‬علقت‭ ‬عضويته‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬المسيحيين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الاوروبي،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬نواياه‭ ‬للمستقبل‭ ‬غامضة‭.‬

لكن‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬التقارب‭ ‬هذه‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬عميقة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأحزاب،‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬بينها‭ ‬مثلا‭ ‬الموقف‭ ‬حيال‭ ‬روسيا‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬والاشتراكيون‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬أكبر‭ ‬حزبين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬غالبية‭ ‬وحدهما‭ ‬لتمرير‭ ‬نصوص‭ ‬تشريعية‭.‬

ويأمل‭ ‬الليبراليون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬قوة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الالتفاف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لصالح‭ ‬تحالف‭ ‬مطروح‭ ‬مع‭ ‬مؤيدي‭ ‬ماكرون‭ ‬المنتخبين‭. ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬دعاة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬محاورا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬مشتتا‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬

وإعادة‭ ‬تشكل‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬حاسمة‭ ‬للسباق‭ ‬الى‭ ‬المناصب‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأوروبية‭ ‬وخصوصا‭ ‬رئاسة‭ ‬المفوضية‭ ‬خلفا‭ ‬ليونكر‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭.‬

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬خاومي‭ ‬دوش‭ ‬بأنه‭ ‬«لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬376‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬751‭ ‬نائبا‭ ‬أوروبيا»‭.‬