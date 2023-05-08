الأوربي‭ ‬يقترح‭ ‬استهداف‭ ‬روسيا‭ ‬بقيود‭ ‬جديدة لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬السابقة‭ ‬

قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬يعلن‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬بدأت‭ ‬تتلقى‭ ‬ذخائر

بروكسل‭- ‬موسكو‭ -‬كييف‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬الذخائر‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬حاجتها‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬احتدام‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باخموت‭.‬‮ ‬

في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ألفاظ‭ ‬نابية،‭ ‬اتهم‭ ‬بريغوجين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭ ‬بحجب‭ ‬الذخائر‭ ‬عن‭ ‬قواته‭.‬

تقود‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬الطاحن‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وحذّر‭ ‬بريغوجين‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬قواته‭ ‬الذخيرة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬فإنه‭ ‬سيسحبها‭ ‬من‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬نشرها‭ ‬مكتبه‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وفقًا‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية،‭ ‬بدأنا‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬الذخيرة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬معارك‭ ‬‮«‬شرسة‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬رحاها‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬قواته‭. ‬وأضاف‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬2،36‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬باخموت‭. ‬فيما‭ ‬اقترحت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬متحدث‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬إريك‭ ‬مامير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تفادي‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬البضائع‭ ‬المحظور‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬طريقا‭ ‬لإمداد‭ ‬الصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬‮ ‬

ويستهدف‭ ‬اقتراح‭ ‬المفوضية‭ ‬541‭ ‬شركة،‭ ‬526‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬روسية،‭ ‬ويشمل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬ثماني‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬متهمة‭ ‬بإعادة‭ ‬تصدير‭ ‬معدات‭ ‬حساسة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬وفق‭ ‬وثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬كذلك،‭ ‬استُهدفت‭ ‬شركة‭ ‬إيرانية‭ ‬وشركتين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركتين‭ ‬مقرّهما‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتقترح‭ ‬المفوضية‭ ‬تقييد‭ ‬إمكانيات‭ ‬التصدير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.‬

ولا‭ ‬يذكر‭ ‬الاقتراح‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬الماس‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أنّ‭ ‬الإجراء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬المقرّر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ (‬اليابان‭) ‬ويمكن‭ ‬إضافته‭ ‬إذا‭ ‬تمّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭.‬

وستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الحزمة‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬عدّة‭ ‬اجتماعات‭ ‬ضرورية‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اعتمادها،‭ ‬لأنّ‭ ‬الاقتراح‭ ‬تقني‭ ‬للغاية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدران‭ ‬دبلوماسيان‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

ويُعتبر‭ ‬تبنّي‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المقرّر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬‮«‬غير‭ ‬محتمل‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬زعماء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬قمتهم‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

ويريد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬نفسه‭ ‬الوسائل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬عقوباته،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬لثني‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والدول‭ ‬الثالثة‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬موسكو‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تصدير‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستخدمها‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي،‭ ‬مثل‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

بالتالي،‭ ‬فإنّ‭ ‬الاقتراح‭ ‬يستهدف‭ ‬الثلاجات‭ ‬والطابعات‭ ‬والآلات‭ ‬الحاسبة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭. ‬وتحتوي‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬155‭ ‬صفحة‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬إنّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لاحظ‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬واردات‭ ‬السلع‭ ‬ذات‭ ‬المكوّنات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والصين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وإعادة‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬