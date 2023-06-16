الأوربي‭ ‬يستعجل‭ ‬إطفاء‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬زعيمي‭ ‬صربيا‭ ‬وكوسوفو‭ ‬

الهجرة‭ ‬عبر‭ ‬المتوسط‭ ‬لأوربا‭ ‬زادت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف

بروكسل‭- ‬الزمان‭ -‬وارسو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–

‭ ‬دعا‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬الرئيس‭ ‬الصربي‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬لمحاولة‭ ‬تخفيف‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬بلغراد‭ ‬وبريشتينا،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬بيتر‭ ‬ستانو‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬ستانو‭ ‬إنّ‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬دعا‭ ‬الزعيمين‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬ألبين‭ ‬كورتي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬للمحادثات‭ ‬مع‭ ‬صربيا‭ ‬برعاية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬تقديمه‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬لمحاولة‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬تشمل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬بلديات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬‭ ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬بلغراد‭ ‬وبريشتينا‭ ‬منذ‭ ‬تنصيب‭ ‬رؤساء‭ ‬بلديات‭ ‬ألبان‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كوسوفو‭ ‬تقطنها‭ ‬غالبية‭ ‬صربية‭. ‬وكان‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة‭ ‬هؤلاء‭ ‬قد‭ ‬انتُخبوا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬قاطعها‭ ‬صرب‭ ‬كوسوفو‭.‬

وأجج‭ ‬توقيف‭ ‬صربيا‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬الأربعاء‭ ‬حدة‭ ‬التوترات‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الواقعة،‭ ‬أصدرت‭ ‬بريشتينا‭ ‬قراراً‭ ‬يحظر‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‭ ‬دخول‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬لوحات‭ ‬تسجيل‭ ‬صربية‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬كوسوفو‭.‬

واتهم‭ ‬كورتي‭ ‬بلغراد‭ ‬بخطف‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الثلاثة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬فوتشيش،‭ ‬كورتي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يتدهور‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ونحن‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬إدارة‭ ‬أزمة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬إن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬ستعلن‭ ‬‮«‬لاحقاً‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعترف‭ ‬صربيا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬الروس‭ ‬والصينيين،‭ ‬بالاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬إقليمها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الصربية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الألبان‭ ‬الانفصاليين‭. ‬ويعيش‭ ‬حوالى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬صربي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كوسوفو‭. ‬ويبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬كوسوفو‭ ‬1،8‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬غالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬ألبان‭ ‬كوسوفو‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأقلية‭ ‬الصربية‭ ‬موالية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لبلغراد‭ ‬وترفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسيادة‭ ‬بريشتينا،‭ ‬ويقول‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬إن‭ ‬صربيا‭ ‬تستغل‭ ‬صرب‭ ‬كوسوفو‭ ‬لإثارة‭ ‬التوتر‭.‬‮ ‬

أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الحدود‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬فرونتكس‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬عبور‭ ‬حدود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عبر‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬‮«‬زاد‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‮»‬‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬رصدت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50300‭ ‬عملية‭ ‬عبور‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الطريق،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬مسجل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬فرونتكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طريق‭ ‬الهجرة‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شهد‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬حالات‭ ‬الدخول‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لعمليات‭ ‬الدخول‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬‮«‬فرونتكس‮»‬‭ ‬بها‭ ‬102‭ ‬ألف،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬12‭%‬‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬فرونتكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ثاني‭ ‬أكثر‭ ‬الطرق‭ ‬نشاطا‭ ‬كان‭ ‬عبر‭ ‬غرب‭ ‬البلقان،‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30700‭ ‬عملية‭ ‬دخول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬طرق‭ ‬الهجرة‭ ‬باستثناء‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬تراجعا‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬و47‭ ‬بالمئة‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭.‬

وأرجعت‭ ‬الوكالة‭ ‬الانخفاض‭ ‬‮«‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الرحلات‭ ‬الخطرة‭ ‬أصلا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للإبحار‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‮»‬‭.‬

لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬ضغوط‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬مرتفعة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬توقع‭ ‬زيادة‭ ‬نشاط‭ ‬المهربين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬