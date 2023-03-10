حارس الفراعنة: تعاقدت مع ناد كبير في إسبانيا

الأهلي يهزم المعادي بدوري سيدات اليد

{ القاهرة – وكالات: فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على المعادي بنتيجة 44-22 في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري العمومي.

وشهد اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، سيطرة حمراء منذ بداية اللقاء. وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بقيادة مديره الفني محمد عادل زولا، بنتيجة 19-11 قبل أن تعزز سيدات القلعة الحمراء من التقدم، خلال أحداث الشوط الثاني. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 26 يحتل بها صدارة الترتيب العام. ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع غريمه التقليدي الزمالك، فيما يلعب الطيران مع نظيره الشمس. جدير بالذكر أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية، عقب فوزه على الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي سيتي كلوب بالسلام.

و أعلن محمد علي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد ونادي سينفين الإسباني، توقيعه لنادٍ كبير في إسبانيا، ينتظر مشاركته في الدوري الأوروبي بالموسم الجديد. وقال محمد علي في تصريحات صحفية تعرضت لإصابة بمزق في العضلة الخلفية في آخر مباراة، ولكنها إصابة بسيطة، وسأحتاج إلى فترة قصيرة من أجل العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى، وأضاف حارس مرمى منتخب مصر، قائلًا: وقعت على عقد انتقال إلى نادٍ آخر كبير في إسبانيا بداية من الموسم المقبل، وبنسبة كبيرة سيشارك هذا النادي في الدوري الأوروبي، وهي خطوة مهمة بالنسبة لي.

تجربة إحترافية

وتابع علي: استفدت كثيرا من تجربتي الاحترافية، الدوري الإسباني يتطور بشكل واضح، ما يعجبني في المسابقة أنه يوجد في كل فريق أكثر من 5 لاعبين من عمر 18 سنة وحتى 22 سنة، وهذا يحدث فارق كبير مع الأندية. وعن تولي الإسباني خوان كارلوس باستور، تدريب منتخب مصر، قال: أرى أن هذه الخطوة جيدة ومهمة كثيرًا، حيث يعتبر واحدا من أكبر المدربين في إسبانيا، وهو مؤسس المدرسة الإسبانية في تدريب كرة اليد، كما أنه سيهتم كثيرًا بقاعدة الناشئين والشباب في مصر.

ونقلت منصة شاهد، في بث حي ومباشر، مباراتين ضمن مواجهات الجولة 12 من بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، أمس الجمعة. وانطلقت المباراة الأولى بين النور ونظيره الأهلي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند الساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وفي المباراة الثانية، واجه الهدى نظيره مضر على صالة وزارة الرياضة في الدمام، عند الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتعد شاهد منصة الترفيه الأكثر شهرة في العالم العربي، وتعتبر التجربة الأمثل من خلال مشاهدة غير محدودة لأعمال أصلية، تشمل مسلسلات حصرية وأفلام عربية مباشرة بعد السينما. كما تبث منافسات رياضية مختلفة، أبرزها دوري روشن السعودي للمحترفين ومنافسات دوري أبطال آسيا، والدوري البرتغالي، وكذلك البرازيلي وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية، وبطولة العالم لكرة اليد، وبعض البطولات الكروية داخل وخارج المملكة. وأيضا تبث شاهد عبر الباقة الرياضية بطولات الفورمولا ومصارعة المحترفين وسباقات الدراجات والفروسية، وغيرها من الرياضات المختلفة.