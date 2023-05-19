الأنواء: هزة في السليمانية وغبار وأمطار اليوم

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت مغبرا مصحوبا بامطار. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً وتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً)، وتابع ان (درجة الحرارة العظمى تسجل في بغداد 42 مئوية)، واضاف ان (طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوبا بأمطار خفيفة). بدوره ،حذر متنبئ جوي، من السفر خلال اليومين المقبلين بسبب حالة الطقس المتذبذب.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك الى (وجود سحب ركامية ممطرة، ورياح هابطة، وصواعق برق، وأتربة مثارة).

داعيا الى (عدم السفر برا خلال اليومين المقبلين ،ولاسيما وسط وشمال البلاد، بسبب تقلبات الطقس السريعة وفرص غزارة الأمطار الواردة). وشهدت بغداد وعددا من المحافظات ، سقوط الاشجار بسبب عاصفة ترابية قوية تبعها زخات مطر خفيفة.وتسبب سقوط شجرة أمام مدخل وزارة الداخلية من جهة ملعب الشعب ،بزخم مروري. فيما سقطت شجرة اخرى في شارع ابو نؤاس ، ادت الى ازدحام مماثل بحركة السير. وسجلت المراصد الزلزالية في الهيئة ، هزة بقوة 3.2 درجات في محافظة السليمانية. واشار البيان الى ان (قوة الهزة بلغت 3.2 وتبعد 4 كليومترات غرب مركز السليمانية)، واضاف انه ( لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر).