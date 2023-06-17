الأنواء : موجة غبار تجتاح الغرب والجنوب

بغداد – فائز جواد

اجتاحت امس مناطق غرب وجنوب العراق موجة غبار مسببة انعداما في الرؤية قبل انحسارها وتوجهها الى دولة الكويت. وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان امس ان (بؤرة غبار شديدة وضيقة تشكلت عند سهل سنجار وتحرك شرقا نحو القيارة وتكريت واخرى شرق السماوة تتحرك نحو غرب الكويت). وكانت الهيئة قد توقعت في وقت سابق ،ان تكون اجواء اليوم الاحد معتدلة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة. واشار البيان الى ان (طقس اليوم الاحد سيكون صحوا معتدلا وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، حيث تسجل العظمى في بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار وكربلاء وبابل وواسط والديوانية والناصرية 41 والنجف 42 والسليمانية 36 ودهوك 37 والبصرة وميسان 43 درجة مئوية). وسجل مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي ،زلزالا قوته 4.4 درجات ضرب منطقة غرب فرنسا. واوضح البيان انه (تم تسجيل الزلزال على بعد 12 كيلومترا شمال بلدة سيوجير)، مؤكدا ان (بؤرة الزلزال وقعت على عمق 9 كيلومترات).كما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ،زلزالا بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين.