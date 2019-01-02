الأنواء: موجة برد تجتاح العراق وتستمر أسبوعاً

بغداد – الزمان

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار خفيفة في المناطق كافة، فيما حذر منبىء من مرتفع جوي قادم يحمل موجة برد يستمر لمدة اسبوع يؤدي الى انخفاض درجات الحرارة ، في وقت ارتفع عدد القتلى في الفلبين الى 85 شخصا و20 اخرين في عداد المفقودين بسبب انهيارات ارضية وسيول مدمرة . وقالت الهيئة في بيان امس ان (حالة الطقس في المنطاق كافة سيكون غائما جزئيا مصحوبا بأمطار خفيفة كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية ليتحول الطقس تدريجيا الى صحو و درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح من 11-21 كيلومتر بالساعة و مدى الرؤية 8-6 كيلومترا). بدوره ، كتب المنبىء الجوي صادق عطية في صفحته على الفيسبوك امس ان (مرتفعا جويا باردا يسيطر على البلاد يمنع منخفض جوي اخر من التأثير ويجبره على الانزياح نحو تركيا يسبب هناك عاصفه ثلجية و تساقط ثلوج كثيفة غد الجمعة وربما تشمل مناطق شمال دهوك ثلوجا خفيفة ليستمر سيطرة المرتفع لغاية نهاية الاسبوع المقبل). الى ذلك قال مسؤولون في الفلبين إن عدد ضحايا الانهيارات ألارضية والسيول المدمرة التي شهدها وسط البلاد بسبب منخفض مداري ارتفع إلى 85 قتيلا و20 مفقودا ، فيما يتوافد عمال الإنقاذ ببطء على المناطق التي عزلتها الانهيارات. وذكر ريكاردو جالاد المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن (أغلب الضحايا ومن بينهم أطفال لقوا حتفهم عندما طمرت الانهيارات الأرضية منازلهم بعد أمطار غزيرة في أقاليم عدة وسط الفلبين)، واضاف (إذا لم نعثر على المفقودين أو وجدناهم موتى سيرتفع العدد إلى 105 قتلى). وأدى المنخفض المداري إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وسيول في منطقتي بيكول وفيساياس الشرقية.واستخدمت فرق الإنقاذ التي تشارك فيها الشرطة والجيش معدات لرفع الأحمال الثقيلة لتطهير الطرق المؤدية لمواقع الانهيارات ودخلت المناطق التي غمرتها المياه باستخدام الزوارق المطاطية.