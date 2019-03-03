الأنواء: كردستان تحت تأثير منخفض بارد

بغداد – الزمان

توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان بدء هطول الأمطار والثلوج.وقالت في بيان امس ان (الاقليم وقع تحت تأثير منخفض جوي بارد)، مشيرة الى ان (التأثير الأكثر في محافظة دهوك، فيما ستشهد المناطق الجبلية في اربيل ودهوك تساقطا للثلوج).

ورجحت هيئة الانواء الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين مع تساقط زخات مطر في بعض المناطق. وقالت في تقرير اطلعت عليه(الزمان) امس الأحد ان (الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم الاثنين غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة، والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج على الاقسام الجبلية منها) مشيرة الى ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).من جهته قال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في فيسبوك امس ان (الاجواء غائمة الى غائمة جزئيا في بعض مدن الشمال بسبب تأثير منخفض جوي يتمركز على سواحل البحر المتوسط حالياً، مع هطول متوقع للامطارفي شمال الموصل ودهوك وشمال اربيل خلال النهار) . وأضاف (أما خلال الليل فمتوقع ان تشمل الامطار ايضا مدينة الانبار وبعض الاماكن في صلاح الدين وكركوك اضافة الى الموصل وأربيل ودهوك).

وتابع ان (الاجواء في باقي المدن ستكون صافية نسبيا يتخللها ظهور بعض السحب). وبحسب عطية فإنه (لا توجد اي حالة ممطرة لايام عدة مقبلة بسبب سيطرة مرتفع جوي عنيد)، مشيرا الى ان (درجات الحرارة ستبقى مستقرة مع ارتفاع طفيف في الأيام المقبلة).