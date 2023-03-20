الأنواء: فرصة أمطار مصحوبة بعواصف

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما ممطرا مصحوبا بعواصف. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد)، واشار الى ان (طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئيا ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة ، في حين يكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد).