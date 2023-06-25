الأنواء: غبار يجتاح الوسط والجنوب

بغداد – ياسين ياس

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية مغبرا وارتفاع بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد،حيث تسجل العظمى في بغداد 44 مئوية)، وأضاف أن (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، في ما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد).