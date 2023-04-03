الأنواء : غبار وأمطار بدءاً من غد

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً الى غائم جزئيا ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد)،

واشار الى ان (طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار). كما أحصت الهيئة ، عدد الزلازل التي ضرب البلاد خلال شهر آذار الماضي. واشار البيان الى ان (العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة للشهر الماضي بلغ 24 هزة أرضية ،9 هزات منها داخل العراق و9 اخرى داخل ا?ران وهزتان في سوريا وواحد في تركيا، واخرى ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وواحدة ضربت الحدود العراقية التركية)، ولفت الى (قوة الهزات تراوحت بين (1.2-2.5 درجة).