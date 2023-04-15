الأنواء: طقس ممطر جنوباً

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجيوة والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً وممطراً جنوباً. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً يتحول إلى صحو، أما طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أجزائها الجنوبية ثم يتحول الى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى ستكون في بغداد 25 مئوية)، واشار الى ان (طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم، أما طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد).