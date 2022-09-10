الأنواء: طقس مستقر والحرارة 44

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا ولا تغير بدرجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، في ما سيكون طقس يوم غد الاثنين صحواً، ولا تغير بدرجات الحرارة التي ستسجل في بغداد وصلاح الدين 44 والسليمانية 35 وأربيل ودهوك 38 وكربلاء وبابل 45 والنجف وواسط والديوانية وميسان والبصرة 47 درجة). وتصدرت محافظة الديوانية ، الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة في العالم ، وفقاً للتقرير الصادر من محطة بلاسيرفيلي الأمريكية ، الذي رصد إرتفاع حراري أخير متواصل منذ اسبوع لهذا الموسم ،وبعد دخول الخريف مناخيا على المنطقة ،ستكون أعلى بكثير من مُعدلاتها العامة، مع ارتفاع معدلات الرطوبة بنسبة عالية ومرهقة وكاتمة في بعض المناطق.