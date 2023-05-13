الأنواء : طقس متذبذب والعظمى 37

بغداد – فائز جواد.. توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحو الى غائم جزئيا في المناطق كافة ودرجة الحرارة العظمى تسجل في بغداد 37 مئوية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون في المناطق كافة صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً اليوم السابق في جميع مناطق البلاد،حيث تسجل العظمى في بغداد 37 مئوية)، واشار الى ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً ، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد).