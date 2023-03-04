الأنواء : طقس متذبذب وأمطار إبتداءً من غد

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا وارتفاع بدرجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق ،حيث تسجل العظمى في بغداد 29 مئوية)، وأضاف ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، أما المنطقتين الشمالية والجنوبية فطقسهما سيكون غائما مع فرصة تساقط امطار). وأعلنت الهيئة في وقت سابق، تسجيل 18 هزة أرضية خلال شهر شباط الماضي.وقالت مديرة قسم الرصد سميرة رضا خلف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة للشهر الماضي، بلغت 18 هزة منها 11 هزة أرضية داخل العراق و 5 هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في تركيا). فيما سجل مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي،زلزالا بقوة 4.1 درجات ضرب المناطق الحدودية التركية السورية.