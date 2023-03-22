الأنواء: طقس غائم والحرارة 22

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس غائما جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد اليوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر على الاقسام الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية ، حيث تسجل العظمى في بغداد 22 مئوية)، وتابع ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط الامطار على أقسامها الجبلية وتكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد).