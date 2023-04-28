الأنواء: طقس غائم مصحوب بأمطار

بغداد – الزمان : رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت غائما مصحوبا بتساقط امطار ،مع نشاط الرياح مسببة تصاعدا للغبار. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد اليوم السبت سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية معتدلة مسببة تصاعدا للغبار في أماكن عدة ، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد)، واشار الى ان (درجة الحرارة العظمى تسجل في بغداد 37 مئوية)، مؤكدا ان (طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في ما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد).