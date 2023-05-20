الأنواء: طقس غائم في الوسط وأمطار شمالاً

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاحد غائما في الوسط والجنوب واستمرار الامطار شمالا. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، أما طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق)، وأشار إلى أن (طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً ، أما المنطقة الشمالية فطقسها يكون غائماً جزئياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد). وشهدت بغداد وعددا من المحافظات امس ،امطارا خفيفة الى متوسطة الشدة سبقها موجة غبار.

وضرب زلزال بقوّة 7,1 درجات ، المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان (الزلزال رصد على عمق 35 كيلومتراً وعلى بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي سواحل كاليدونيا).