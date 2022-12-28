الأنواء: ضباب كثيف يغلق الأجواء

بغداد – ندى شوكت

رجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا مصحوبا بضباب كثيف يخيم على الاجواء صباحاً.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ،كما يتشكل الضباب الكثيف في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة التي سجلت العظمى في بغداد 15 مئوية).

فيما اكدت وزارة الموارد المائية، ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة وانخفاض ملوحتها نتيجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.وقال مدير الموارد المائية في محافظة كربلاء حسنين قحطان العواد في تصريح امس إن (الأمطار التي سقطت على محافظة كربلاء والمناطق القريبة منها، اسهمت بزيادة منسوب بحيرة الرزازة وتحسين نوعيتها وتقليل ملوحتها). وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق ،ارتفاع الخزين المائي في سدي حمرين والعظيم، واكدت أن جميع المياه الواردة للعراق من أمطار وسيول جرى استثمارها بشكل أمثل.