مركز عربي لعلوم الفضاء يستكشف الكون

الأنواء: زخات مطر وإنخفاض الحرارة في مناطق متفرقة

بغداد – قصي منذر

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط زخات مطر متفرقة في بعض المناطق وإنخفاض درجات الحرارة في مناطق اخرى خلال اليومين المقبلين. وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية يكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة زخات مطر رعدية، وفي المنطقة الجنوبية يكون غائما مع تساقط زخات مطر رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، موضحة ان(طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة تنخفض قليلا، فيما يكون في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس غائما مع زخات مطر رعدية احيانا يتحول الى غائم جزئي فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق). وبحسب التقرير فإن طقس بعد غد الاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم والحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما يكون في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة مقاربة لليوم السابق)، مضيفا ان(طقس المنطقة الجنوبية في اليوم نفسه سيكون صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة مقاربة لليوم السابق). وبلغت درجة الحرارة الصغرى في المنطقة الوسطى امس الاحد ثماني درجات مئوية والعظمى 19 درجة مئوية. من جهة اخرى يواصل مركز مختص بعلوم الفضاء والفلك في دولة الامارات العربية المتحدة اعمالا لإستكشاف الكون.وقال مدير جامعة الشارقة، ومدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك حميد مجول النعيمي ، أن (المركز يعمل على العديد من الخطط التطويرية بهدف توسيع البرامج والأبحاث الفلكية والفضائية) وبحسب النعيمي فأن (مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك يعمل على العديد من الخطط التطويرية بهدف توسيع البرامج والأبحاث الفلكية والفضائية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات العلمية ذات المستوى العالمي بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي والمؤسسات الفضائية العالمية) موضحا إن (المركز يسعى خلال العام الجاري إلى تنظيم ورش وملتقيات فلكية وفضائية لرواد فضاء المستقبل لتعريفهم بأسس علوم الفضاء والفلك التي ستمكنهم من فهم رحلات الفضاء والبيئة الفضائية والمبادئ الفلكية التي تساعدهم في أداء مهمتهم العلمية داخل المركبات الفضائية، وخاصة عن الأرصاد الفلكية التي يجريها رواد الفضاء من داخل المركبة الفضائية). وتابع أن (المركز يتميز بدراسة الكون ومحتواه من مختلف الأجرام السماوية، بما في ذلك رصد الشهب والنيازك والأجرام الأخرى راديوياً وبصرياً، بالإضافة إلى تحليل البيانات عن الطقس الفضائي والأيونوسفير، وبناء الأقمار الاصطناعية الصغيرة المكعبة الكيوبسات ودراسة كوكب المريخ ومحيطه، ورصد الأهلة وغير ذلك من الأنشطة الفلكية مثل عروض القبة الفلكية والمعارض العلمية الموجودة في المركز).ويركز مختبر علم الفلك الراديوي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على دراسة الجانب غير المرئي من الكون، من خلال نطاق الأمواج الراديوية التي تصدرها الأجرام السماوية.وقد قام فريق العمل في المختبر بإنشاء منظومة من الأطباق الهوائية التي تعمل ضمن نطاق الموجات الراديوية المترية، لاستقبال أمواج الراديو المترية المنبعثة من العواصف الشمسية وكوكب المشتري ومركز مجرة درب التبانة. وتشتمل هذه المنظومة على اربع هوائيات مزدوجة. ويعمل المركز على بناء منظومة حديثة تتألف من ثلاثة صحون لاقطة تدعى انفيرميتر سيستم يبلغ قُطر كل منها خمسة أمتار، تعمل بشكل آلي على مسح كامل للسماء ضمن نطاق الأمواج الراديوية السنتيمترية من اجل ان تعطي الباحث بيانات مفصلة عن الجرم السماوي قيد الدراسة، بحيث يمكن رسم خرائط للنشاط الراديوي للعديد من المصادر الراديوية الكونية كالمجرات والنجوم النابضة وغيرها. ويختص مركز النيازك في المركز بتنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات منها مشروع شبكة الإمارات لرصد النيازك، التي تتكون من ثلاثة أبراج.