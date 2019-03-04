الأنواء: زخات مطر رعدية في الوسطى والجنوبية

بغداد – الزمان

رجحت هيئة الانواء الجوية والزصد الزلزالي التابع لوزارة النقل تساقط زخات مطر رعدية يوم غد الاربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة. وقالت في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم الثلاثاء صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية يكون غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا في بعض الاماكن يزول تدريجيا خلال النهار.) مشيرة الى ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). وبشأن طقس يوم غد الاربعاء قالت انه (سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات امطار رعدية احيانا خاصة في اقسامها الشرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق)، مضيفة انه (سيكون في المنطقة الشمالية صحوا الى غائم جزئي، والحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الجنوبية يكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا خاصة في اقسامها الشرقية، والحرارة مقاربة لليوم السابق). من جهة اخرى قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 23 شخصا، بعضهم أطفال لقوا حتفهم بعد أن اجتاح إعصار مقاطعة لي كاونتي مرجحة ارتفاع عدد القتلى فيما يبحث عمال الإنقاذ وسط أنقاض المنازل المدمرة.

وقضى عمال الطوارئ ليلة صعبة في انتشال القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل والمباني في المقاطعة التي تضم مدينة أوبيرن كبرى مدن الولاية.وقال جاي جونز قائد شرطة لي كاونتي خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الإخبارية ان (التحدي يكمن في الحجم الضخم للأنقاض حيث تسقط جميع المنازل ولا أتذكر أنني رأيت هذا الحجم من قبل).