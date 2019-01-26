الأنواء ترجّح تساقط أمطار غزيرة وسط تحذير من سيول وفيضانات

بغداد – الزمان

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار غزيزة مصحوبة بعواصف رعدية في المناطق كافة.وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس غائما مصحوب بتساقط امطار خفيفة الى غزيرة في المناطق كافة من البلاد)، واضاف ان (درجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق وحركة الرياح في المناطق جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح من61-11 كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية من 8-6 كيلومترا). وتوقع منبىء حالة جوية ممطرة تشمل جميع المدن ابتداء من اليوم الاحد الى الثلاثاء المقبل . وكتب صادق عطية في صفحته على فيس بوك امس ان (منخفضا حركيا سطحيا مصحوبا بجبهة بارده يلتقي محوره مع منخفض السودان الحراري يرافقه موجات باردة قطبية في طبقات الجو العليا ناتجة من تواجد منخفض جوي قطبي بدأ بالتأثير على بعض دول افريقيا الشمالية)، محذرا من (حدوث السيول مساء الاثنين في واسط وشمال اربيل)، وتابع ان (درجات الحرارة سترتفع بالتدريج خلال الايام المقبلة وسنشهد اجواء ربيعية معتدلة). وكانت مديرية الدفاع المدني قد أصدرت تحذيراً للمواطنين من إحتمال هطول أمطار غزيرة التي تسبب موجات فيضانية في مناطق الزاب الأعلى والشرقاط والزاب الأسفل وديالى وواسط. وأهابت المديرية (المواطنين بالالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني الخاصة بالفيضانات والتبليغ عن أي حالة طارئة على هاتف سيطرة المديرية 115 المجاني فضلا عن عدم الاستهانة بالسيول والفيضانات كونها تحدث بشكل مفاجئ وباوقات مختلفة). في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل شخصين نتيجة الاحوال الجوية السيئة .

وانقطعت الكهرباء عن مناطق بتونس جراء تساقط الثلوج حيث اصبح استخدام طرق في الكاف وجندوبة والقصرين مستحيلا. وفي الجزائر تسببت الثلوج الكثيفة والصقيع والأمطار التي تصاحبها رياح عاتية بمصرع خمسة اشخاص بعد ان جرفتهم مياه الفيضانات واوضحت فرق الدفاع المدني في بيان انه (تم انتشال جثث جميع الضحايا بعد ان جرفتهم المياه في عنابة والطارف وتيزي اوزو وتيبازة).