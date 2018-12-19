الأنواء تتوقّع طقساً ممطراً وتساقط الثلوج شمالاً

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد المنطقتين الوسطى والشمالية امطارا خفيفة الى متوسطة الشدة وتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية لتخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق خلال اليومين المقبلين. وقال بيان للهيئة امس ان (حالة الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائما مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة بين متوسطة الشد مع فرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية لتنخفض بضع درجات الحرارة عن اليوم السابق)، واضاف ان (الحالة الجوية ليوم غد الجمعة يكون صحوا ويتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق ، اما الحالة الجوية في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما الى غائم جزئي وفي اقسامها الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها وفرصة لتساقط الثلوج ايضا في اقسامها الجبلية مع تشكل الضباب صباحا و درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق). مشيرا الى (الطقس في المنطقة الجنوبية يكون صحوا مع قطع من الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة).

بدوره ، رجح منبئ جوي احتمال هطول أمطار وثلوج في شمال البلاد خلال اليومين المقبلين. وكتب صادق عطية في صفحته على الفيسبوك امس ان (المنخفض الجوي موجود غرب تركيا وجبهته الباردة والدافئة تلامس سواحل الشام و منطقة غرب تركيا)، مبينا ان (هذا المنخفض سيسبب امطارا وثلوجا تتركز على مناطق بلاد الشام وكذلك امطارا على شمال العراق مع بعض الثلوج على المرتفعات وامطارا على المنطقة الوسطى من البلاد)، وأضاف ان (فرص تساقط الامطار في المنطقتين الغربية والجنوبية تكاد تكون ضعيفة).